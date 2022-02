Olischar ad Stauhauptstadt Wien: Endlich handeln – Verkehrsentlastung Jetzt!

Schwerverkehr darf sich nicht weiter durch die Stadt wälzen - S1-Lückenschluss und die Stadtstraße müssen realisiert werden

Wien (OTS) - „Der unrühmliche Titel Stauhauptstadt Wien muss zum Anlass genommen, sämtliche Anstrengungen zu unternehmen um die essentiellen Zukunftsprojekte in Wien voranzutreiben und somit die notwendige Verkehrsentlastung zu garantieren“, so die Verkehrssprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Elisabeth Olischar angesichts der heutigen Berichte. So gehe aus den Daten eines Navigationsherstellers hervor, dass Wien die Stauhauptstadt Österreichs sei.

Dies sei nicht weiter verwunderlich, da sich aufgrund der aktuellen Situation der Schwerverkehr mitten durch die Stadt wälzt und somit vor allem zu den Stoßzeiten zu einem erhöhten Stauaufkommen führt. „Gerade deswegen sind der S1-Lückenschluss und die Stadtstraße eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich der Verkehr letztendlich verlagert und somit im Endeffekt Stau verhindert werden kann. Denn bekanntlich verursacht die aktuelle Situation Staukosten von rund 500 Mio. Euro jährlich“, so Olischar weiter und abschließend: „Weniger Stau heißt weniger Emissionen und im Endeffekt auch ein Mehr an Lebensqualität.“

