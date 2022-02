FPÖ – Nepp fordert: „Herr Bürgermeister, öffnen Sie endlich alle Bereiche und stoppen Sie das Herbeitesten der Pandemie“

Spitäler sind längst nicht mehr belastet

Wien (OTS) - „Es ist an Absurdität schlicht nicht mehr zu überbieten, was Bürgermeister Ludwig sich in Wien leistet. Rund um Österreich öffnen die Länder, heben die Corona-Maßnahmen auf und gehen damit den Weg in Richtung Normalität. Nur in Wien werden Ungeimpfte immer noch aus der Gastronomie ausgesperrt und sind dem Testirrsinn weiterhin ausgeliefert. Herr Bürgermeister, ich fordere Sie auf, diese Schikanen endlich zu beenden“, sagt der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

Auch die Belegungszahlen in den Spitälern sprechen eine eindeutige Sprache. „Von einer Überlastung sind wir mittlerweile meilenweit entfernt. Außer den persönlichen Befindlichkeiten der Stadtregierung gibt es also folglich keinen Grund mehr, warum man in der Bundeshauptstadt in einigen Bereichen immer noch an 2G festhält. Auch in Schulen muss das Ende der Ferien zum Anlass genommen werden, sämtliche Maßnahmen aufzuheben“, ist Nepp überzeugt. Zudem stellt er die Frage, ob der Bürgermeister nur Experten um sich hat, die nach seinen Wünschen Empfehlungen abgeben und damit das absurde Vorgehen bestätigen: „Europaweit wird von führenden Wissenschaftlern, Epidemiologen, Virologen und so weiter die Öffnung empfohlen. Nur in Wien finden diese Stimmen kein Gehör!“

