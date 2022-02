Bildungsminister Polaschek heute um 22:20 Uhr auf PULS 24: Haben Situation an Schulen "ganz gut gemeistert"

Polaschek verteidigt im PULS 24 Interview das Corona-Management an den Schulen. Nach den Semesterferien soll es zwei PCR-Tests pro Woche geben. Wenn möglich, kommen weitere Lockerungen.

Wien (OTS) - Aus Sicht von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) wurde die Corona-Situation in den Schulen "ganz gut gemeistert" - vor allem wegen der "vorbildlichen Lehrer und Lehrerinnen", wie er betont. Selbst, als PCR-Tests teils falsche oder gar keine Ergebnisse geliefert hätten, habe man die Situation mit Antigentests "abgefangen". Die Bietergemeinschaft, die die Ausschreibung gewonnen habe, habe hier die vertraglichen Anforderungen "nicht erfüllt" - der Minister geht aber "davon aus", dass nach den Semesterferien zwei PCR-Tests pro Woche durchgeführt werden können, sagt er im Interview mit News-Anchor Sabine Loho heute um 22:20 Uhr im PULS 24 Newsroom LIVE.

Es werde jedenfalls weiter engmaschig getestet an den Schulen - man sei aber in enger Abstimmung mit GECKO und werde die Teststrategie ändern, wenn sich "die Situation so entwickelt". Das gelte auch für andere Corona-Maßnahmen wie etwa die Maskenpflicht, die ja an Volksschulen und im Sportunterricht schon gelockert wurde.

Bezüglich der mündlichen Matura hält Polaschek daran fest, dass diese trotz Corona verpflichtend stattfinden soll, und dass er in regelmäßigem Austausch mit den Eltern- und Schülervertretern sei und auch weiterhin dabei bleiben wolle. Den deswegen demonstrierenden Schülern wirft er vor, seine Argumente nicht hören zu wollen.

Dass die Wirtschaftsuniversität Wien und die Uni-Klagenfurt auf die 2G-Regel setzen, sei eine Entscheidung, die "zu respektieren" sei. Unis können autonom entscheiden, sagt Polaschek, das sei "gut und wichtig". Die Entscheidung sei "mit guten Gründen" gefällt worden. Generell sei er aber gegen Hybridunterricht an den Unis, da der direkte Kontakt wichtig sei.

Newsroom LIVE mit Bildungsminister Martin Polaschek heute um 22:20 Uhr auf PULS 24.

