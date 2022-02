FP-Mahdalik: „Stauhauptstadt“ Wien braucht Stadtstraße und Lobautunnel wie einen Bissen Brot

Wien (OTS) - „Fast 30% länger als bei fließendem Verkehr hat eine durchschnittliche Autofahrt laut TomTom-Daten 2021 in Wien gedauert, das damit leider wieder die Nr. 1 in der Österreich-Stau-Statistik ist. Trotzdem wird der unverzichtbare S1-Lückenschluss zwischen Schwechat und Süssenbrunn samt Lobautunnel von der grünen Infrastrukturministerin Gewessler mit freundlicher Unterstützung der Bundes-ÖVP verhindert, der die A-23 um 77.000 Autos pro Tag und Wien im Jahr um 75.000 Tonnen CO2 entlasten würde. Dieser menschen-, umwelt- und klimaschädigende Ideologie-Terror der Grünen schlägt auch bei der von den Planungsstadträtinnen Vassilakou und Hebein in der rot-grünen Koalition zwischen 2010 bis 2020 vehement vorangetriebenen Stadtstraße durch, die etwa die Ortsteile Aspern, Essling und Hirschstetten um 16.000, 6.000 bzw. 8.000 Autos täglich und insgesamt etwa 100.000 Menschen im Osten des 22. Bezirks massiv entlasten würde. Hier darf die SPÖ nicht in die Knie gehen, auch wenn heute wieder einmal mehr schlecht als recht als Wissenschaftler getarnte Parteigänger der Grünen deren Lügenpropaganda 1 zu 1 übernehmen. Keiner von den G‘scheidln kennt sich vor Ort aus, solche Schreibtischtäter sind als Stau-, Abgas-, Feinstaub- und CO2-Maximierer die wahren Klimaschädiger“, kritisiert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. (Schluss)

