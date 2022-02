Ö1-Programmänderungen in memoriam Gerhard Roth

Wien (OTS) - In memoriam Gerhard Roth ändert Ö1 das Programm der „Radiogeschichten“ (10.2.), von „Im Gespräch“ (11.2.) und der „Gedanken“ (13.2.)

Am Donnerstag, den 10. Februar liest Helmut Berger in den „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) aus „Orkus“ von Gerhard Roth. Im Schlussband seines monumentalen Romanwerks „Die Archive des Schweigens“ lässt Roth die eigene Biografie mit der seiner Romanfiguren verschmelzen. 32 Jahre hat Gerhard Roth an diesen fünfzehn Büchern mit insgesamt fast 6.000 Seiten gearbeitet. Am Freitag, den 11. Februar ist zum „Im Gespräch“-Termin ab 16.05 Uhr eine Ausgabe der „Tonspuren“ zu hören: Das von Nikolaus Scholz gestaltete Feature aus dem Jahr 2012 begibt sich unter dem Titel „Der Vermesser von Obergreith“ auf die Spuren von Gerhard Roth in der Südweststeiermark. Ebenfalls aus dem Jahr 2012 stammt die Ausgabe der „Gedanken“ am Sonntag, den 13. Februar um 9.05 Uhr in Ö1: In „Die Erinnerung ist eine Fata Morgana in der Wüste des Vergessens“ spricht Gerhard Roth über Erlebtes und Imaginiertes in den Archiven des Dichters.

