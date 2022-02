Landstraße: Valentinstag-Konzert „Rund um die Liebe“

Wien (OTS/RK) - „Gönnen Sie sich eine unterhaltsame ‚Valentins-Party‘ mit schwungvoller Musik und viiiel Liebe“, lockt der Direktor der Bühne „Letztes erfreuliches Operntheater“ (3., Ungargasse 18), Stefan Fleischhacker, das Publikum. Passend zum „Valentinstag“ präsentiert das Vokal-Trio „3 Canari“ am Montag, 14. Februar, ab 19.30 Uhr, ein buntes Programm mit teils beschwingten und teils anrührenden Liedern. Der Titel des Konzertes lautet „Rund um die Liebe“. Der Eintrittspreis beträgt 30 Euro. Studierende bezahlen nur 15 Euro. Unter der Rufnummer 0680/335 47 32 werden ab sofort Karten-Bestellungen angenommen. Reservierungen via E-Mail: karten@theaterleo.at.

Von „Somewhere Over The Rainbow“ bis zu „Besame Mucho“ reichen die Wohlklänge an dem Abend. Die Sängerinnen Kerstin Grotrian, Maria Lukasovsky und Elena Schreiber verführen laut Prinzipal Stefan Fleischhacker ihre geneigte Zuhörerschaft „zum Träumen, zum Mitsingen und zum Nachdenken über die Liebe“. Begleiter am Klavier bei den kurzweiligen Darbietungen ist Andreas Brencic. „L.E.O.“-Impresario Fleischhacker bittet die Besucherinnen und Besucher um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln. Der Bezirk, „Wien Kultur“ und weitere Partner fördern die originelle Bühne „Letztes erfreuliches Operntheater“. Beantwortung von Anfragen zum Spielplan per E-Mail: info@theaterleo.at.

