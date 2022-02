instagrid: Spezialist für mobile Hochleistungs-Batteriesysteme erhält 33 Millionen US-Dollar (FOTO)

Ludwigsburger Off-Grid-Batteriespezialist instagrid erhält 33 Millionen US-Dollar in Series-B-Runde

Technologie ermöglicht kompromisslose, mobile Stromversorgung aus erneuerbaren Quellen unabhängig vom Stromnetz

Climate-Tech-Investor Energy Impact Partners führt Finanzierungsrunde an

Kapital wird die Internationalisierung des Unternehmens und Entwicklung neuer, skalierbarer Geschäftsmodelle vorantreiben

instagrid, Spezialist für mobile Hochleistungs-Batteriesysteme im professionellen Bereich, gibt heute seine Series-B-Finanzierung in Höhe von rund 33 Millionen US-Dollar (rund 29 Millionen Euro) bekannt. Die Runde wird angeführt von Energy Impact Partners (EIP), eine in den USA ansässige Venture-Capital-Gesellschaft mit Fokus auf nachhaltige Unternehmen im Energiesektor. Die Gesamtfinanzierung von instagrid steigt damit auf über 45 Millionen US-Dollar (40 Millionen Euro). Das frische Kapital verwendet instagrid, um die Internationalisierung in Europa und den USA voranzutreiben. Zudem wird die Batterieplattform um smarte digitale Services erweitert, um zukünftig maßgeschneiderte, ganzheitliche Energielösungen anbieten zu können.

Mit ihrer kompakten Baugröße und ihrem niedrigen Gewicht ermöglichen die Hochleistungs-Batteriespeicher von instagrid eine saubere Energieversorgung, da Strom aus erneuerbaren Quellen an jeden Ort mitgenommen und verwendet werden kann.

Damit ersetzen sie umweltschädliche Verbrennungsmotoren, wie sie heute überwiegend für die mobile Energiebereitstellung eingesetzt werden, zum Beispiel auf Baustellen, bei Events oder in Gegenden ohne Stromnetz. Jährlich werden immer noch 50 Millionen solcher fossiler Verbrennungsmotoren abseits des Straßenverkehrs in Betrieb genommen. Bisher wird diesem Segment bei der Energiewende kaum Beachtung geschenkt, obwohl hier hohe CO2- und Schadstoffemissionen entstehen - so reduziert instagrid den CO2-Ausstoß über den gesamten Produktlebenszyklus um bis zu 85 Prozent.

Mit seiner nachhaltigen Alternative zu Verbrennungsmotoren zählt instagrid bereits viele der führenden europäischen Bauunternehmen, Service- und Infrastrukturanbieter zu seinen Kunden, wie z. B. Strabag, Skanska Rental und die Schweizer Bundesbahn SBB. Die SBB benutzt instagrid beim Neubau sowie der Instandhaltung von Bahngleisen und ersetzt damit Dieselgeneratoren.

"EIP unterstützt die besten Gründer auf ihrem Weg mit innovativen Technologien die Dekarbonisierung ganzer Industriezweige voranzutreiben. Die mobile Stromerzeugung durch Verbrennungsmotoren ist ein ebenso großes Problem wie Pkws und ein Umbruch war überfällig. Wir sind sehr beeindruckt von Sebastian und Andreas: Sie haben das beste Produkt auf dem Markt entwickelt und instagrid schnell skaliert. Wir sind stolz darauf, ihre globale Expansion mit voranzutreiben", so Matthias Dill, Managing Partner bei Energy Impact Partners.

Sämtliche Bestandsinvestoren haben sich erneut an der Finanzierungsrunde beteiligt, namentlich SET Ventures, Segnalita Ventures, die blueworld group, der High-Tech Gründerfonds und die Wille Finance AG. Auch Pierre-Pascal Urbon, Vorsitzender des Beirates und ehemaliger CEO des börsennotierten Solarelektronik-Spezialisten SMA, investierte in das Unternehmen.

"Mit ihrer branchenführenden mobilen Stromversorgung, die es Anwendern ermöglicht, ihre Arbeit nachhaltig zu gestalten, transformiert instagrid die gesamte Branche." sagt Anton Arts, Managing Partner bei SET Ventures. "Die Gründer von instagrid haben das stärkste Team im Bereich der Energiespeicher aufgestellt, um instagrids disruptive Technologie auf einem ambitionierten Zeitplan in neue Märkte und Anwendungen zu bringen."

Die mobilen Batterielösungen von instagrid schonen nicht nur die Umwelt. Für den professionellen Endanwender sichern sie vor allem auch einen zuverlässigen und effizienten Zugang zu Elektrizität. Sie ermöglichen es, den Kund:innen überall hochwertige und innovative Dienstleistungen anbieten zu können und erschaffen ein besseres Kundenerlebnis ohne Lärm und Abgase.

"Wir freuen uns sehr, mit dem frischen Kapital noch besser zum Umstieg auf eine nachhaltige Energienutzung beitragen zu können. Mobile Batteriespeicher bringen Geschwindigkeit und Flexibilität in die Energiewende und werden die Elektrifizierung vieler Bereiche der Wirtschaft überhaupt erst ermöglichen", erklärt Sebastian Berning, gemeinsam mit Andreas Sedlmayr Geschäftsführer und Gründer von instagrid.

Über Energy Impact Partners

Energy Impact Partners, LP (EIP) ist eine führende globale Venture Capital Plattform, die sich auf den Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft fokussiert. EIP bringt Start-Up Unternehmen zusammen mit einer Koalition aus Energie- und Industrie-Unternehmen um Innovationen voranzutreiben. Mit insgesamt mehr als 2 Milliarden EUR in Assets under Management investiert EIP in weltweit in Venture-, Growth-, Kredit- und Infrastrukturfinanzierung. EIP hat etwa 60 Mitarbeiter in Büros in New York, San Francisco, Palm Beach, London, Köln und Oslo. Weitere Informationen zu EIP unter: www.energyimpactpartners.com.

Über instagrid

instagrid bietet die leistungsstärksten mobilen Batteriesysteme und treibt damit die Energiewende für die Bereitstellung von Elektrizität abseits vom Stromnetz voran, die heute noch von Verbrennungsmotoren dominiert wird. Mit seiner patentierten Technologie bietet instagrid die Versorgung mit sauberer mobiler Energie ohne Kompromisse für alle Wirtschaftszweige, die auf Energie abseits des Stromnetzes angewiesen sind. Mit seinem ersten Produkt, instagrid ONE, ist instagrid Marktführer für professionelle tragbare Stromversorgungen und bietet heute schon in der gesamten EU Bereichen wie Baugewerbe, Veranstaltungstechnik oder öffentlicher Sicherheit einen zuverlässigen und effizienten Zugang zu Strom und ersetzt damit umweltbelastende Generatoren.

