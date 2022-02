Barbara Stöckl im Gespräch mit Werner Gruber, Katharina Stemberger, Johanna Hiemer und Hermann Neuburger

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 10. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 10. Februar 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Physiker Werner Gruber, Schauspielerin Katharina Stemberger, Skibergsteigerin Johanna Hiemer und Unternehmer Hermann Neuburger zu Gast bei Barbara Stöckl:

Werner Gruber mischte beim aktuellen Hollywood-Blockbuster „Moonfall“ mit. Der Direktor des Planetariums Wien war für den neuesten Kinofilm von Star-Regisseur Roland Emmerich mit Halle Berry in der Hauptrolle als wissenschaftlicher Berater tätig. „Ich werde nie vergessen: Auf einmal steht ein Mitarbeiter im Büro, kreidebleich, und sagt: ‚Herr Gruber, wir haben eine E-Mail erhalten – aus Hollywood!‘“, erinnert sich der ehemalige „Science Buster“ und gibt auch Einblicke in die konkrete Zusammenarbeit.

Große Freude mit ihrer neuen Rolle als Chefinspektorin Joe Haizinger in der neuen ORF/ZDF-Krimiserie „Soko Linz“ (jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 1) hat auch Katharina Stemberger. „Sie ist ungeduldig, sehr direkt, hat eine gute Bodenhaftung und ein kleines Problem mit Hierarchien“, schmunzelt die Schauspielerin und erkennt sich durchaus selbst darin wieder. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt sie auch, wie und warum sie das Boxen als Ausgleich für sich entdeckt hat.

Johanna Hiemer betreibt den Freizeittrend Skitourengehen professionell. Die 26-jährige Steirerin, studierte Juristin und Mutter von zwei kleinen Söhnen, kehrte diesen Winter nach doppelter Babypause in den Weltcup zurück. Dazu angespornt wurde sie durch die Bekanntgabe, dass Skibergsteigen 2026 erstmals olympisch sein wird. Im Nighttalk „Stöckl“ spricht sie über ihren außergewöhnlichen Werdegang – und wird von einer Videobotschaft direkt von den aktuellen Spielen in Peking überrascht.

Hermann Neuburger hat vor mehr als drei Jahrzehnten die Fleischerei von seinem Vater übernommen und schaffte es, eine ganz spezielle Marke am Wurstsektor zu etablieren. Seit einigen Jahren setzt der oberösterreichische Unternehmer gemeinsam mit seinem Sohn nun aber auch auf fleischlose Alternativen. Was brachte ihn zum Umdenken? Ist die langfristige Vision des gelernten Fleischers und Kochs gar eine gänzlich fleischlose?

