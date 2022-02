„Eco“: Teures Testen – kommt das Aus für Gratis-Tests?

Teures Testen: Kommt das Aus für Gratis-Tests?

Österreich ist Vize-Test-Europameister – bis auf Zypern wurde nirgendwo so viel getestet wie hierzulande. Rund zwei Milliarden Euro hat sich der Staat und damit die Steuerzahlenden das bisher kosten lassen. Doch jetzt hinterfragen immer mehr Expertinnen und Experten diese Strategie, die vor allem die Kontaktverfolgung erleichtern soll. Diese funktioniert in Zeiten von Omikron nicht mehr. Und mit der Rückkehr von 3G-Regeln in den meisten Bereichen wächst das Unverständnis bei den Geimpften, warum sie den Ungeimpften die Tests bezahlen sollen, damit diese einkaufen oder – zumindest außerhalb von Wien – ins Wirtshaus gehen können. Bericht: Werner Jambor, Emanuel Liedl.

Unter Druck: Wie China seine Wirtschaftsbosse entmachtet

Während sich China mit den Olympischen Winterspielen auf der Weltbühne inszeniert, kommt es im Hintergrund zu weitreichenden Veränderungen. Seit mehr als einem Jahr tobt in Peking ein Machtkampf zwischen Großkonzernen wie Alibaba und der chinesischen Führung unter Xi Jinping. Erste Auswirkungen sind bereits sichtbar: Die großen Tech-Firmen haben zum Teil massiv an Wert verloren. Was steckt dahinter? Und welche Risiken hat das für den wirtschaftlichen Erfolgskurs Chinas? Bericht: Michael Mayrhofer.

Ungewöhnliche Berufe: Das Geschäft mit Trennungen, Hundemassagen und Glasaugen

„Wenn man mit Partnervermittlung Geld verdienen kann, dann geht das auch mit Trennung“, dachte Peter Treichl und gründete prompt eine Trennungsagentur. Damit reiht er sich in eine Liste mit seltenen Berufen ein, auf der auch Nikolaus Kerbls Profession steht:

Glasaugenmacher. Nikolaus Kerbl ist damit einer von zwei, die es in Österreich gibt. Und auch Yvonne Mannsberger hat sich gegen einen typischen Job entschieden: Sie verdient ihr Geld mit Hundemassagen. „Eco“ besuchte drei Menschen, die ihre Berufung abseits des Mainstreams gefunden haben. Bericht: Laura Graf.

