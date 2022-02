Samariterbund: Seit 4 Jahren im Radio „on air“

Einzige österreichische Blaulichtorganisation mit eigenem Radioprogramm betont zum „Welttag des Radios“ am 13. Februar 2022 die demokratische Bedeutung des Mediums.

Wien (OTS) - Seit zehn Jahren erklärt die UNESCO (UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) den 13. Februar alljährlich zum „Welttag des Radios“ und ruft die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, den barrierefreien Zugang zu Informationen durch das Medium Radio weltweit sicherzustellen und darüber hinaus die internationale Zusammenarbeit von Radiosendern zu fördern.

Medium verbreitet Kultur und Demokratie

„Radio war das erste elektronische Massenmedium und diente am Anfang vor allem der Unterhaltung. Aber der Rundfunk ist auch immer ein Instrument gewesen, um Kultur und demokratische Ideen bis in die entlegensten Winkel der Welt zu verbreiten. Ohne Radioempfang wären viele Menschen von wichtigen Informationen ausgeschlossen. Außerdem garantieren freie Radios die Stabilität demokratischer Gesellschaften“, erklärt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des österreichischen Samariterbundes.



Erfolgreicher Samariterbund-Markenauftritt

2018 fand die Premiere statt: Der Samariterbund startete zum „Welttag des Radios“ seine Sendung „Tatü tata et cetera“ und ist seither die einzige österreichische Blaulicht-Organisation mit einem eigenen Markenauftritt im Radio. Dabei werden vom Moderations-Duo Karola Binder und Georg Biron 57 Minuten lang Menschen aus der breit gefächerten Welt des Samariterbundes vorgestellt. Neben Musik zum Gern-Hören präsentiert die Sendung kompetente VIP-Gäste mit einer Wortspende, jede Menge Tipps & Tricks sowie „Blaulicht-Gezwitscher“, „Radio Selfies“, Reportagen und Studio-Gäste zu aktuellen Themen. „Tatü tata et cetera“ wird vom Öffentlichkeitsarbeits-Team des Samariterbundes konzipiert, gestaltet und „on air“ geschickt.

An spannenden Themen herrscht kein Mangel: 24/7 garantiert der Samariterbund die Rettung und Versorgung von Verletzten und Kranken. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen unterstützen pflegebedürftige und ältere Menschen, organisieren humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe im In- und Ausland, leisten Hilfe zur Selbsthilfe für wohnungslose Männer und Frauen, stehen Flüchtlingen in Not bei und finanzieren Schulungen und Therapien für armutsgefährdete Kinder in Österreich.



Nächste Sendung: Freitag, 18. Februar 2022 um 16.00 Uhr

Orange 94.0 ist das einzige Freie Radio in Wien. Es ist werbefrei, parteipolitisch unabhängig, nicht kommerziell und leistet seit 1998 einen wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt. Mit 500 Radiomachenden und 150 Sendereihen ist Orange 94.0 das größte Community Radio im deutschsprachigen Raum.

Jeden dritten Freitag im Monat, zwischen 16.00-17.00 Uhr, geht der Samariterbund mit seiner Radiosendung „Tatü tata et cetera“ in der Programm-Familie von Radio Orange „on air“. In Wien ist das Programm auf UKW 94.0 bzw. Telekabel 92.7 zu empfangen und weltweit via Live-Stream ( https://o94.at/ ) zu hören.

Alle Sendungen zum Nachhören gibt es unter: https://radio.samariterbund.net/

