Korosec ad Kinder- und Jugendpsychiatrie: Adäquate Versorgung in Wien ist sicherzustellen

Wie viele Hilferufe braucht es noch? - Stadtrat Hacker muss Verantwortung wahrnehmen

Wien (OTS) - „Die Stadt Wien muss eine adäquate kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung endlich sicherstellen. Die Kapazitäten müssen ausgebaut und die Personalressourcen erhöht werden. Wie viele Hilferufe braucht es noch, bis man hier endlich tätig wird? “, so die Gesundheitssprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Ingrid Korosec in Reaktion auf die heutige Berichterstattung in der Tageszeitung „Kurier“.

So haben laut Bericht kürzlich Fachärzte der Klinik Hietzing mittels Gefährdungsanzeige auf den Personalmangel hingewiesen und die Situation als "schier unerträglich" bezeichnet. Auch in der Klinik Floridsdorf sei die Lage nicht wesentlich besser. Auch der Stadtrechnungshof habe bekanntlich vor zwei Jahren auf diese Missstände hingewiesen und Verbesserungen eingemahnt.

Seit weit über 10 Jahren mahne die Volkspartei Wien entsprechende Reformen in diesem Zusammenhang ein. Nachhaltige Maßnahmen seien jedoch unterlassen worden. „Diese eklatanten Engpässe dürfen nicht länger hingenommen werden. Der Gesundheitsstadtrat muss sich endlich seiner Verantwortung bewusst werden und die notwendigen Schritte in die Wege leiten“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien