Bugworks Research Inc. sichert sich 18 Mio. US-Dollar für eine Serie-B1-Finanzierung von einem renommierten globalen Investorensyndikat (EU, Großbritannien, Japan, Südafrika und Indien), angeführt von Lightrock India

Bangalore, Indien, Saratoga, Kalifornien und Adelaide, Australien (ots/PRNewswire) - Die Finanzierungsrunde soll hochdifferenzierte Wirkstoffe in den Bereichen antimikrobielle Resistenz (AMR) und Immuno-Onkologie (IO) voranbringen

Bugworks Research, ein Unternehmen mit Therapeutika für verschiedene Indikationen in der klinischen Phase, gab heute eine Finanzierungsrunde der Serie B1 in Höhe von 18 Millionen US-Dollar bekannt. Diese Finanzierungsrunde wird sowohl für die klinische Entwicklung von BWC0977, einem neuartigen antibakteriellen Wirkstoff mit breitem Wirkungsspektrum, der sowohl in intravenöser als auch in oraler Form verfügbar ist, sowie die präklinische Entwicklung seines branchenführenden Adenosin-Immuno-Onkologiewirkstoffs eingesetzt. Bugworks wird weiterhin in seine firmeneigenen Wirkstoffforschungsplattformen GYROX (für AMR) und DARE (für IO) investieren und neue Wirkstoffe für gravierende unterversorgte Indikationen identifizieren. Der führende antibakterielle Wirkstoff BWC0977 von Bugworks wird weiterhin von CARB-X finanziell unterstützt, einer globalen gemeinnützigen Partnerschaft, die sich der Beschleunigung der Erforschung antibakterieller Wirkstoffe verschrieben hat, um die globale Bedrohung durch arzneimittelresistente Bakterien zu bekämpfen.

Die Finanzierung der Serie B1 wurde von Lightrock India geleitet. Daran beteiligt haben sich die bestehenden Investoren The University of Tokyo Edge Capital (UTEC) aus Japan, Global Brain Corporation aus Japan, 3ONE4Capital aus Indien, Acquipharma Holdings SA, I.M Holdings B.V. und Featherlite Group aus Indien. Tejasvi Ravi, Vertreter von LightRock India, wird dem Vorstand des Unternehmens beitreten.

Es ist dem Unternehmen auch eine Ehre, anerkannte internationale Vordenker als Investoren zu begrüßen, darunter Lord Jim O'Neill, der Autor von „The Review on Antimicrobial Resistance (AMR) 2016" und Dr. Kiran Mazumdar-Shaw, Executive Chairman und Gründerin von Biocon Limited.

Anand Anandkumar, Chief Executive Officer von Bugworks Research, sagte: „Wir freuen uns sehr über unser führendes klinisches Produkt BWC0977, das möglicherweise das erste neuartige antibakterielle Breitbandmedikament seit fast fünf Jahrzehnten ist. Wir fühlen uns sehr geehrt, ein Konsortium von Weltklasse-Investoren begrüßen zu dürfen, die sich den aktuellen engagierten Investoren anschließen und die unsere duale Mission der Bekämpfung von AMR und schwer behandelbaren Krebsarten unterstützen."

„Es ist ein Privileg, mit Bugworks zusammenzuarbeiten, um das Problem der antimikrobiellen Resistenz (AMR) zu lösen, das sich schnell zu einer der wichtigsten globalen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit entwickelt. Bugworks verfügt über die besten indischen Talente und Technologien. Die firmeneigene Plattform in Verbindung mit einem wirklich globalen Ausführungsnetzwerk versetzt Bugworks in die einzigartige Lage, bahnbrechende Lösungen zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz (AMR) und von Krebs zu liefern", sagte Tejasvi Ravi, die bei Lightrock Investitionen im Gesundheitswesen leitet.

Herr Yurimoto, Gründer und CEO der Global Brain Corporation, eines der führenden japanischen Investmenthäuser, kommentierte die Investition in Bugworks wie folgt: „Wir sind sehr stolz darauf, mit Bugworks zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen entwickelt neue Moleküle zur Behandlung der schlimmsten Infektionen und Krebserkrankungen. Bugworks ist einzigartig in unserem Portfolio, denn das Unternehmen konzentriert sich auf Innovationen in der Biotechnologie und den Biowissenschaften, die die Welt für immer verändern können."

„Ich freue mich sehr, an dieser Investitionsrunde teilzunehmen und mich weiterhin für eines der innovativsten und wendigsten Start-ups im Bereich der Arzneimittelforschung aus Indien zu engagieren, das sich auf ein Problem von globaler Bedeutung spezialisiert, nämlich AMR; eine stille Pandemie mit verheerenden Folgen", sagte Dr. Kiran Mazumdar-Shaw, CMD bei Biocon. „Ihr neues Programm im Bereich der Immuno-Onkologie ist ein weiterer Beleg für die Welt, welches vielversprechende Potenzial Innovationen in der Frühphase aus Indien haben."

Wichtiger redaktioneller Hinweis

Die Forschung, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wird von CARB-X unterstützt. Die Finanzierung dieses Projekts durch CARB-X wird durch das Cooperative Agreement Number IDSEP160030 von ASPR/BARDA sowie durch Auszeichnungen des Wellcome Trust und des deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Der Inhalt liegt in der alleinigen Verantwortung der Autoren und repräsentiert nicht notwendigerweise die offiziellen Ansichten von CARB-X oder eines seiner Geldgeber.

Informationen zu Bugworks

Bugworks Research Inc. (Bugworks) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das neuartige therapeutische Wirkstoffe in den Bereichen Antiinfektiva und Immunonkologie (IO) entwickelt und dabei innovative wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Bereichen Computerbiologie, Pharmakologie, Strukturbiologie und medizinische Chemie nutzt. BWC0977 befindet sich derzeit in einer klinischen Phase-1-Studie und zielt darauf ab, den ungedeckten Bedarf an schweren Krankenhaus- und Gemeindeinfektionen sowie bakteriellen Biothreats zu decken. Sein IO-Wirkstoff befindet sich in der mittleren präklinischen Phase, zielt auf verschiedene Krebsarten ab und soll entweder allein oder in Kombination mit Immun-Checkpoint-Therapien eingesetzt werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bugworksresearch.com

