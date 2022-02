Michelle: "Ein Partner passt gerade nicht in mein Herz" (FOTO)

Hamburg (ots) - Neues Album, Kandidatin bei "Let's Dance": Mit 50 startet Sängerin Michelle jetzt noch mal richtig durch. "Ich will keinen Tag jünger sein, keine Sekunde meines Lebens zurückdrehen", sagt sie zu GALA (Heft 07/2022, ab morgen im Handel). "Ich fühle mich so, wie ich bin, schön, stark und stolz." Aktuell bereitet sie sich auf die RTL-Tanzshow vor, die am 18. Februar beginnt. "Ich trainiere drei- bis viermal die Woche mit einem Personal Trainer. Ich muss dafür sorgen, dass mein Körper diese Herausforderung schafft." Für die Liebe ist bei ihr nach vielen Turbulenzen gerade kein Platz. Michelle: "Im Moment passt ein Partner weder in mein Leben noch in meinen Kopf noch in mein Herz."

