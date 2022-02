Schach-Café am 17.2. im Café Baharat des Wiener Hilfswerks

Wien (OTS) - Kineke Mulder nutzt mit ihrer Initiative „Chess Unlimited“ Schach, um Menschen miteinander zu verbinden. Am 17.2. können Interessierte auch im Café Baharat in die faszinierende Welt des Schachs reinschnuppern. Das Shoplokal Baharat in der Gumpendorfer Straße 65 ist ein Arbeitstrainingsprojekt des Wiener Hilfswerks für subsidiär Schutzberechtigte.

Am 17.2. verwandelt sich das Baharat in ein Schach-Café. Alle Schachinteressierten sind herzlich willkommen und können gerne mitspielen, egal ob mit oder ohne Schacherfahrung. Es gibt auch viele Informationen über Wiens Welt des Schachs. „Bis 1918 war Wien eine Hochburg des Schachs. Ich finde, es wird Zeit, dass das Spiel hier wieder gesehen wird. Schach kennt kein Alter, Beruf oder Herkunft, lässt Menschen näher rücken und kommt ohne Sprache aus,“ erklärt Kineke Mulder, Initiatorin von „Chess Unlimited“.



Mehr als ein Spiel



Regelmäßiges Schachspielen steigern die Aufmerksamkeit, Konzentration und Kreativität. Kinder lernen, mit Verlieren und Gewinnen umzugehen, ältere Menschen halten ihren Geist frisch. Alle steigern ihren IQ – ganz nebenbei beim Spielen. Aber hauptsächlich macht Schach Spaß und Freude. Schach ist mehr als ein Spiel. Es ist Kunst, Sport und eine integrative Möglichkeit, um Menschen zusammenzubringen.

Kineke Mulder



Die leidenschaftliche Schachspielerin Kineke Mulder hat 2015 die Initiative „Chess Unlimited“ gegründet und organisiert regelmäßig öffentliche Schachveranstaltungen in Wien. Sie prägt seit einigen Jahren die Schachszene der Hauptstadt und bringt so verschiedenste Menschen an einen Tisch. Mit ihrer Initiative erhielt Kineke Mulder den Integrationspreis 2019. www.chess-unlimited.at

Upcoming Events im Baharat:



Do., 17.03.2022

Die ganze Arbeit zum halben Preis? Warum Armut vor allem weiblich ist! Barbara Blaha, Momentum Institut

Do., 21.04.2022

Portraitfotografie mit dem Smartphone – Workshop mit Daniel Nuderscher

Do., 19.05.2022

Der Weg der Freiheit: Wie ich von Geflüchteten lernte anzukommen. Buchpräsentation, Ronny Kokert

Fr., 24.06.2022

Welt in Bewegung – Warum das 21. Jahrhundert so turbulent geworden ist. Buchpräsentation, Raimund Löw

Baharat



Seit 2019 betreibt das Haus AWAT, eine Flüchtlingseinrichtung des Wiener Hilfswerks, im Erdgeschoss das gemeinnützige Trainingsprojekt „Baharat“. Ziel dieses Projekts ist die Förderung der Arbeitsintegration von subsidiär Schutzberechtigten, welche vom AMS zugewiesen werden. „Baharat“ ist ein einzigartiger All-in-one Shop, der mit seinem kleinen Kaffeehaus, dem hippen Barbershop, der Änderungsschneiderei und Upcycling-Werkstatt eine Ausbildungsstätte der besonderen Art darstellt und den Gästen einen einzigartigen Wohlfühlort bietet. Im Kaffeehausbetrieb erlernen die Trainingsteilnehmer/innen im Rahmen einer zwölfwöchigen Barista-Ausbildung die Kunst der Kaffeezubereitung.

Wiener Hilfswerk



Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

