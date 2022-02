Blimlinger bestürzt über den Tod von Gerhard Roth

Europa verliert einen seiner renommiertesten Schriftsteller

Wien (OTS) - „Gerhard Roth war einer der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller, dem es in bester Weise gelungen ist österreichische Geschichte und Geschichten zu erzählen. In den beiden Romanzyklen ‚Die Archive des Schweigens‘ und ‚Orkus‘ findet sich alles, was gewusst werden sollte, in einer Sprache, die im besten Sinne das Epische zum vollkommenen Lesegenuss macht. Am Eindrucksvollsten und eine absolute Leseempfehlung für alle sind seine Kindheits- und Jugenderinnerungen ‚Das Alphabet der Zeit‘. Dort finden wir eine Beobachtung und Analyse der österreichischen Nachkriegszeit, wie es im literarischen Format kaum eine zweite gibt: Der Vater, ein Arzt, der wie so viele über die Zeit des Nationalsozialismus schwieg und nach 1945 nicht ordinieren durfte“, ist Eva Blimlinger, Kultursprecherin der Grünen, über den Tod von Roth sehr betrübt.

„Aber nicht nur die Welt der Literatur verliert mit Gerhard Roth einen ihrer wichtigsten Protagonisten, auch der Fußball und hier der SK Sturm Graz einen seit 70 Jahren treuen Fan. Als der legendäre Trainer Ivan ‚Ivica‘ Osim bei der Feier des SK Sturm Graz zum 100-jährigen Bestehen zum Trainer des Jahrhunderts gewählt wurde, hielt Gerhard Roth die Laudatio auf Osim. Nicht nur sein Ehrenplatz am Präsidententisch und im Stadion sondern auch sein Platz in der Welt der Literatur wird Zukunft leer bleiben“, so Blimlinger abschließend. „Mein Mitgefühl gilt vor allem seiner Familie und seinen Freundinnen und Freunden.“

