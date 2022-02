ARBÖ: Urlauberschichtwechsel bringt Staus auf Österreichs Straßen!

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende starten die Semesterferien in den fünf österreichischen Bundesländern Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg und auch in den drei deutschen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auch in Teilen der Tschechischen Republik beginnen 1-wöchige Winterferien. Für die SchülerInnen aus Niederösterreich und Wien geht die schulfreie Zeit zu Ende. Das wird nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten zu regem Reiseverkehr mit längeren Staus führen. Stundenlange Verzögerungen wie vor Corona werden eher ausbleiben.

Mit Staus sollten Autofahrer besonders auf den Zu- und Abfahrten zu den Skigebieten in Westösterreich und an den Grenzen rechnen. Speziell auf der Achensee Straße (B181) vor der Einfahrt ins Zillertal, der Eiberg Straße (B173) vor Kufstein, der Fernpass Straße (B179), der Loferer Straße (B178) im Bereich zwischen St. Johann/Tirol und Söll und der Zillertal Straße (B169) wird es zu Staus und längeren Verzögerungen kommen. Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel auf der B169 ist sehr wahrscheinlich. Auch vor dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen auf der B179 ist die blockweise Durchschleusung des Verkehrs möglich. An den Grenzen wird Geduld vor allem vor der Grenze Drasenhofen/Mikulov auf der Brünner Straße (B7), der Grenze Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12), der Grenze Walserberg auf der Westautobahn (A1) und der Wiener Straße (B1) ein guter Reisebegleiter sein.

„Im Zuge des Ferienendes und der Rückreise sind Autofahrer und Insassen, die am Sonntag ab den Nachmittagsstunden bis in den Abend, mehr Zeit auf der Südautobahn (A2) im Großraum Wien und der Ostautobahn (A4), zwischen Fischamend und Wien einplanen, gut beraten. Auch auf den Stadteinfahrten, wie der Altmannsdorfer Straße, Triester Straße und der Westeinfahrt oder der Südosttangente sind Geduld und ein Zeitpolster gefragt,“ weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

