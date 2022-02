Mahrer/Keri: Wiener Volkspartei begrüßt neue Maßnahmen im Gewaltschutz

Notruf-App für Gewaltschutz ist für Wien besonders wichtig!

Wien (OTS) - Am Dienstagnachmittag stellte die Bundesregierung neue Maßnahmen zum Gewaltschutz in Österreich vor. So soll das Budget für Betroffene sexueller Gewalt erhöht und einschlägige Fachberatungsstellen weiter ausgebaut werden. Ab 1. März 2022 wird laut Bundesregierung eine Notruf-App für Frauen verfügbar sein, die Opfern eines gewaltsamen Angriffs einen stillen Notruf ermöglicht. In diesem Fall findet eine Alarmierung der Einsatzkräfte statt, ohne dass die gefährdende Person dies überhaupt bemerkt. „Besonders die Möglichkeit eines stillen Notrufs per Handy-App stellt einen notwendigen Schritt im Bereich des Opferschutzes dar“, so Landtagsabgeordnete Sabine Keri.

Die Bundesregierung brachte bereits im Vorjahr mit einer Gesamthöhe von 25 Millionen Euro das größte Maßnahmenpaket der Geschichte im Bereich des Opferschutzes auf Schiene. „Die Wiener Volkspartei begrüßt die neuen Vorhaben der Bundesregierung. Gewaltschutz ist vor allem auch in Wien eines der brennendsten Themen dieser Zeit. Es ist wichtig und richtig, dass es auch in diesem Bereich Innovationen bei der Alarmierung der Polizei und der Beweissicherung gibt“, so Stadtrat Karl Mahrer abschließend.

