Olympia 2022: Silber für Polizeisportlerin Daniela Ulbing

Innenminister Karner gratulierte Polizei-Spitzensportlerin am Telefon zu Silber im Snowboard-Parallel-Riesenslalom

Wien (OTS) - Bei den Olympischen Winterspielen in Peking konnte die Polizistin und Spitzensportlerin Daniela Ulbing am 8. Februar 2022 die Silbermedaille im Snowboard-Parallel-Riesenslalom erringen. Innenminister Gerhard Karner erreichte Daniela Ulbing noch am Vormittag des selben Tages telefonisch und gratulierte ihr zu ihrem großartigen Erfolg. "Ich gratuliere Daniela Ulbing zu ihrer tollen Leistung. Ich freue mich, dass das intensive Training unserer Polizeisportlerin mit Silber bei Olympia belohnt worden ist", sagte Karner.

Die 23-jährige Kärtnerin ist seit 1. September 2017 Teil des Spitzensportkaders der österreichischen Polizei und absolviert derzeit ihre Ausbildung als Polizeischülerin. Ulbings bisher größter Erfolg war der Sieg im Parallel-Slalom bei den Weltmeisterschaften 2017 in Sierra Nevada, Spanien. Sie gewann außerdem am 11. Jänner 2022 in Gastein in Salzburg ihren vierten Einzel-Sieg im Snowboard-Weltcup.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Christoph Reiser

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1133

christoph.reiser @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at