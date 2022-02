SPÖ-Datenschutzsprecher Drobits zum Safer Internet Day: Sicher im Netz - Tore für Cyberkriminalität möglichst schließen

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des Safer Internet Day findet heuer für Schulen und Jugendeinrichtungen im gesamten Februar der Safer-Internet-Aktionsmonat statt. Dabei sollen Kinder, Jugendliche und Lehrende Kompetenzen für den Umgang mit digitalen Medien erlernen. „Der sichere und verantwortungsvolle Umgang mit Internet, Handy und digitalen Geräten ist wichtiger denn je – aber auch ältere Menschen darf man dabei nicht außen vor lassen“, so SPÖ-Datenschutzsprecher Christian Drobits. ****

„Viele Menschen kommen durch die schnelle Digitalisierung das erste Mal in Kontakt mit digitalen Medien und dem Internet: Wenn zum Beispiel statt dem traditionellen Bankgeschäft nun Online-Banking verwendet wird oder pandemiebedingt vermehrt online bestellt wird. Je intensiver die Nutzung digitaler Medien umso höher das Risiko; dazu kann Internetbetrug genauso gehören wie Cyber-Mobbing; die möglichen Einfallstore für Missbrauch sind vielfältig“, warnt Drobits.

Er berichtet von einem Fall, der ihn persönlich betroffen macht: „An mich ist ein 21-jähriger Maler herangetreten, der in eine Internet-Schuldenfalle geraten ist. Er hat mittlerweile eine Nachtragsforderung von 7.000 € aufgrund einer Betrugsgeschichte. Und jetzt sind zusätzlich zu den 7.000 € Geldforderung noch 650 € Inkassogebühren zu stemmen und Zinsen und Kosten im Ausmaß von insgesamt 11.000 € nach fünf Monaten. Das ist für mich inakzeptabel – mein Schuldnerschutzschirm könnte in diesem konkreten Fall durch die Begrenzung von Betreibungskosten und weiteren Zinsen Abhilfe schaffen. Dass so ein Betrug überhaupt passieren kann, könnte man durch verstärkte Information und Aufklärung verhindern“, erklärt Drobits.

Der Safer Internet Day sei aber auch eine gute Gelegenheit, die eigene Sicherheit in der digitalen Welt zu überprüfen: „Ein sicheres Internet lebt von den Schutzmaßnahmen, die jeder und jede Einzelne auf seinen Geräten für sich treffen sollte. Und dazu gehören sichere Passwörter, die über 12345 hinausgehen und auch regelmäßig geändert werden, der Schutz vor Schadsoftware und Maßnahmen, um die eigene digitale Spur im Netz möglichst gering zu halten“, so Drobits abschließend. (Schluss) wf/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at