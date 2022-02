Jobwechsel – Einzelfall oder Massenphänomen?

Arbeitsklima Index Pressekonferenz

Linz (OTS) - In den USA kündigen Millionen Beschäftigte ihre Jobs. Dieses neue Phänomen, „The Great Resignation“ genannt, verändert den amerikanischen Arbeitsmarkt und beeinflusst die globale Wirtschaft. Schwappt dieser Trend auch auf Österreich über? Wollen auch hier immer mehr Menschen den Job wechseln? Und wenn ja, warum? Antworten auf diese Fragen gibt der Arbeitsklima Index. Bei einer

Pressekonferenz am Donnerstag, 10. Februar 2022, um 10 Uhr

im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien, präsentieren wir Ihnen die Daten einer aktuellen Sonderauswertung, die sich dem Thema

Jobwechsel – Einzelfall oder Massenphänomen?

widmet. Sie erfahren, wie viele Beschäftigte in Österreich die Firma oder sogar ihren Beruf wechseln wollen, in welchen Branchen das besonders häufig vorkommt und was die Gründe dafür sind. Genauer unter die Lupe nehmen wir dabei die Situation im Tourismus und in der Gastronomie.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl, Dr. Reinhard Raml (IFES) und Mag. Daniel Schönherr (SORA) zur Verfügung.

Die Teilnahme ist auch online möglich.

