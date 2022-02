ORF Vorarlberg „Ausgezeichneter familienfreundlicher Betrieb 2022–2023“

Land Vorarlberg prämiert ORF Vorarlberg zweites Mal für familienfreundliche Initiativen

Wien (OTS) - Das Land Vorarlberg richtet alle zwei Jahre seinen Fokus auf Vorarlberger Unternehmen, die mit der Aktion „Ausgezeichnete familienfreundliche Betriebe“ die Chance erhalten, ihre attraktiven Arbeitsbedingungen der Öffentlichkeit zu präsentieren und sich damit am Markt zu positionieren. Auch mit der zweiten Einreichung konnte der ORF Vorarlberg durch seine familienbewussten Maßnahmen punkten und wurde rezertifiziert. Landeshauptmann Markus Wallner überreichte die Urkunde persönlich am Dienstag, dem 8. Februar 2022, an ORF-Landesdirektor Markus Klement und ORF-Vorarlberg-Betriebsrätin Ulli von Delft beim ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn.

Familienfreundliche Unternehmenskultur

Vorbildliche Maßnahmen des ORF Vorarlberg zeigen sich bereits bei Themen wie Karenz und Wiedereinstieg. Eine Inanspruchnahme einer verlängerten Elternteilzeit – speziell für Väter – ist mittlerweile selbstverständlich, ebenso der Sonderurlaub für den Papa bei Geburt des Kindes. Der Gestaltungsrahmen für die Dienstpläne nimmt außerdem Rücksicht auf familiäre Strukturen und Ferienzeiten. Für die Jüngsten gibt es eine finanzielle Unterstützung durch den Betriebsrat des ORF Vorarlberg für eigens vorgemerkte Kinderbetreuungsplätze.

Großes Augenmerk wird im ORF Vorarlberg auf die Gesundheit aller gelegt. In der hauseigenen Kantine „Sendepause“ gibt es täglich frisch gekochte regionale und saisonale Köstlichkeiten, die bei Bedarf auch als Take-away verfügbar sind.

Um auch in Coronazeiten sicheres Arbeiten zu gewährleisten, wurde den Mitarbeitenden die Möglichkeit zum Homeoffice samt entsprechender Infrastruktur offeriert. Dieses Angebot hat sich bewährt und wird künftig ein lukratives Arbeitsmodell bleiben. Insbesondere berufstätige Mütter und Väter profitieren vom flexiblen Homeoffice, wodurch sich die Arbeit leichter ins Familiengefüge integrieren lässt.

Coronabedingt wurde im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn eine eigene Teststraße geschaffen, die allen Beschäftigten häufige Testmöglichkeiten und dadurch regelmäßige Gewissheit über den Gesundheitszustand sicherstellt.

Familienbewusste Initiativen

Acht Handlungsfelder wurden bei der Rezertifizierung im ORF Vorarlberg begutachtet: Arbeitszeitmodelle, Flexibilität des Arbeitsortes sowie Modelle der Arbeitsorganisation; Karenz und Wiedereinstieg; Familienbewusste Unternehmenskultur; Elternförderung; Familienbewusste Serviceleistungen; Weiterbildung; Chancengleichheit in der Führung und Beruf und Pflege. Außerdem spielen die Offenheit und Kreativität bei der Entwicklung und Ausgestaltung familienbewusster Initiativen eine Rolle.

Ein weiteres Kriterium stellen Branchengegebenheiten und Betriebsgröße dar, ebenso ein aktueller Fragebogen, der mit den Daten aus dem letzten Fragebogen verglichen wird. Dabei müssen zumindest gleich viele Punkte erreicht werden. Durch persönliche Gespräche mit Beschäftigten, Führungskräften und Personalverantwortlichen wird das Auswahlverfahren abgerundet. Erfüllt das Unternehmen sämtliche Anforderungen, erhält das Unternehmen das Gütezeichen „Ausgezeichneter familienfreundlicher Betrieb“ für die Dauer von weiteren zwei Jahren.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Rezertifizierung zum ,familienfreundlichen Betrieb 2022–2023‘ hat unseren Weg und unsere Initiativen bestätigt. Wir sind bestrebt, der leichteren Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch zukünftig Raum zu geben und innovative sowie familienfreundliche Maßnahmen umzusetzen. Ein besonderes Dankeschön gilt dem Team im ORF Vorarlberg für die Flexibilität und unserem Betriebsrat für die konstruktive Kooperation.“

Jürgen Sebö, Betriebsratsvorsitzender ORF Vorarlberg: „Die Arbeitszeiten der Kolleginnen und Kollegen, 24 Stunden rund um die Uhr, ebenso an Wochenenden und Feiertagen, sind für Familien oft herausfordernd. Dazugekommen sind in den letzten Monaten die Erschwernisse durch die Corona-Situation. Der Betriebsrat begrüßt daher die verschiedensten Maßnahmen im ORF Vorarlberg, die es erleichtert haben, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Die Auszeichnung zum familienfreundlichen Betrieb ist ein Ansporn, auch in Zukunft durch ein Miteinander von Geschäftsführung und Betriebsrat solche Möglichkeiten zu erhalten und nach Bedarf zu schaffen.“

