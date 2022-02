SPÖ-Holzleitner: Wird Notruf-App funktionieren?

Lücken im Gewaltschutz müssen geschlossen werden – SPÖ-Frauen fordern solide Basisfinanzierung für Frauenberatungsstellen und mehr Hochrisikofallkonferenzen

Wien (OTS/SK) - „Österreich hat sich mit der Istanbul-Konvention dazu verpflichtet, den Schutz von Frauen umfassend zu verbessern. Bei den heute präsentierten Gewaltschutzmaßnahmen der Bundesregierung sehe ich gute Ansätze. Ich hoffe sehr, dass die vorgestellte Notruf-App funktionieren wird. In der Vergangenheit haben wir mit digitalen Projekten der Bundesregierung leider nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ein wenig stutzig macht mich, dass Frauenministerin Raab im letzten Gleichbehandlungsausschuss vor einem Monat dieses Projekt mit keinem einzigen Wort erwähnt hat“ so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in Reaktion auf die heutige Pressekonferenz von Innenminister Karner, Justizministerin Zadić und Frauenministerin Raab. ****

Holzleitner vermisst bei Raab auch einen realitätsnahen Blick auf die Situation der Mädchen- und Frauenberatungseinrichtungen. „Viele sind am Limit und kämpfen ums Überleben. Sie sind die erste dezentrale Anlaufstelle. Wenn eine Frau von Gewalt betroffen ist, dann wendet sie sich zuerst an eine Beratungseinrichtung in der Nähe. Dass die Mitarbeiter*innen jahrein jahraus um ihren Job bangen müssen, ist eine Zumutung. Eine solide Basisfinanzierung ist enorm wichtig. Die Mitarbeiterinnen dürfen nicht mit bürokratischen Projektanträgen wertvolle Zeit für Beratung verlieren“ so Holzleitner.

Auch bei den Hochrisikofallkonferenzen sieht Holzleitner noch Luft nach oben. 57 im vergangenen Jahr, das ist noch immer viel zu wenig. Es braucht einen echten Turbo, um dieser großen Verantwortung gerecht zu werden. Die Hochrisikofallkonferenzen sollen nicht vereinzelt, sondern in ganz Österreich und auch auf Verlangen der Gewaltschutzeinrichtungen durchgeführt werden.(Schluss) up



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/