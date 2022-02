Mayer: Weitere Öffnungsschritte positives Zeichen für Kunst und Kultur

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: "Freue mich als Kulturpolitikerin, aber vor allem für das Publikum"

Wien (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer wertet die heute angekündigten weiteren Öffnungsschritte der Bundesregierung als „äußerst positives Zeichen für das Kunst- und Kulturleben in Österreich.“

„Ich freue mich sehr, dass wir mit den Erleichterungen für die Museen und Ausstellungshäuser einen weiteren Schritt in Richtung Normalität gehen können“, so die Staatssekretärin. „Kunst und Kultur sind wichtige menschliche Grundbedürfnisse, daher soll keine Einschränkung länger bestehen als unbedingt notwendig.“

Auch das Wegfallen der Publikumsobergrenzen im Veranstaltungsbereich sei ein wichtiger Schritt, so Mayer. „Veranstaltungen in ihrer Größe zu begrenzen war eine der schmerzhaftesten Maßnahmen für den Kulturbereich. Wir haben immer versucht, die Grenzen möglichst praxisnah zu gestalten. Dass wir jetzt ganz auf sie verzichten können, freut mich besonders.“

„Wir gehen mit Riesenschritten einer kompletten Wiederherstellung unseres vielfältigen Kunst- und Kulturangebots entgegen“, so Mayer abschließend. „Die Pandemie ist noch nicht ganz überwunden, aber die aktuell sehr überschaubaren Auswirkungen der Infektionszahlen auf die Spitäler lassen schon jetzt sehr viel zu – ich freue mich darüber als Kulturpolitikerin, aber vor allem für das Publikum, das so lange auf so vieles verzichten musste.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. (FH) Michael Weiß

Pressesprecher der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6648479043

michael.weiss @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at