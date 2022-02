FPÖ – Belakowitsch zu Langzeitarbeitslosigkeit: Kocher agiert fantasie- sowie konzeptlos und kündigt nur an!

Der ÖVP-Minister negiert beharrlich das Problem der sich immer mehr verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit in unserem Land

Wien (OTS) - „Seit Monaten agiert ÖVP-Arbeitsminister Kocher fantasie- sowie konzeptlos und kündigt obendrein nur Maßnahmen an.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch den Umstand, dass es weiterhin 110.000 Langzeitarbeitslose in Österreich gibt. „Kocher, aber auch AMS-Chef Kopf müssen endlich effiziente Konzepte liefern, um diese Menschen wieder in den Arbeitsprozess bringen zu können. Diesen beiden Herrschaften scheint aber der arbeitsmarktpolitische Weitblick zu fehlen, um diesem Problem Herr werden zu können“, so Belakowitsch weiter.

„Der ÖVP-Minister negiert sehr beharrlich das Problem der sich immer mehr verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit in unserem Land. Eine derartige Vorgangsweise ist umso schlimmer, da die vorherrschende Langzeitarbeitslosigkeit in Österreich nämlich erst durch die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen der schwarz-grünen Regierung angefacht wurde“, kritisierte die FPÖ-Sozialsprecherin.

„Wenn Kocher aber beispielsweise die Aktion ‚Sprungbrett‘ für das Jahr 2023 budgetär sehr stark herunterfährt, werden auch seine permanenten salbungsvollen Worte diesen Menschen in der ‚tristen Situation einer Langzeitarbeitslosigkeit‘ nicht helfen können. Jetzt braucht es handfeste Taten, denn das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit wurde schon lange erkannt“, forderte Belakowitsch.

