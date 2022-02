FPÖ – Guggenbichler: Tierhasser dem Kampf ansagen – Exekutive gefordert

Gefahr nicht nur für Vierbeiner, sondern auch für Kinder erheblich

Wien (OTS) - „Dem in Hernals und Hietzing umtriebigen Hundehasser, der regelmäßig hochgiftige Köder auslegt, muss mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Kampf angesagt werden. Die Wiener Exekutive ist gefordert, in den betroffenen Gebieten die Präsenz zu erhöhen, um den feigen Täter zu stellen“, fordert der Umweltsprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Udo Guggenbichler. Anstatt in der Praterhauptallee Hundebesitzer auf Hundeführschein und Leinenpflicht zu kontrollieren, muss die Polizei ihre Streifengänge nun in den Naherholungsgebieten des 13. und 17. Bezirks erhöhen. Denn die ausgelegten Giftköder können nicht nur bei Hunden zu einem grausamen Tod führen, sondern stellen auch für Kinder, die damit in Kontakt kommen könnten, eine erhebliche Gefahr dar. Guggenbichler versichert, den Tierschutz Austria bei seinen Bemühungen, dem Täter auf die Spur zu kommen, tatkräftig zu unterstützen.

