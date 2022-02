Landesrat Danninger gratuliert Benjamin Karl zu Gold im Snowboard-Riesentorlauf bei Olympia

„Benjamin Karl ist ein Ausnahmesportler – herzlichen Glückwunsch zum Olympiasieg“

St.Pölten (OTS) - Es ist die siebente Medaille für Österreich und die erste für Niederösterreich bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Benjamin Karl krönte sich heute früh im Snowboard-Riesentorlauf zum Olympiasieger und vervollständigte damit seinen Satz an Olympischen Medaillen. Im Finale setzte er sich gegen den Slowenen Tim Mastnak durch. „Benjamin Karl hat es geschafft – und es war eine Goldmedaille mit Ansage! Bei der gemeinsamen Verabschiedung unserer Athletinnen und Athleten hat er bereits angekündigt, dass er den Olympiasieg holen wird. Er hat seine Prophezeiung in die Tat umgesetzt und damit erneut bewiesen, dass er ein Ausnahmesportler ist. Sein Kampfgeist und seine Leidenschaft für den Sport sind unglaublich. Herzlichen Glückwunsch! Ganz Niederösterreich ist stolz auf dich, Benni!“ gratuliert Sportlandesrat Jochen Danninger zu Olympia-Gold.

Benjamin Karl ist das Aushängeschild des niederösterreichischen Snowboard-Sports. Es gibt fast nichts mehr, was der Mostviertler nicht gewonnen hat. Er ist dreimaliger Gesamtweltcupsieger und seit 2021 fünffacher Weltmeister. Bei den Olympischen Spielen in Vancouver 2010 holte er sich die Silbermedaille, bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 wurde er Dritter. Der Olympiasieg festigt nun seinen Status als erfolgreichster Alpin-Boarder aller Zeiten.

Weitere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, Telefon 02742/9000-19870, E-Mail: patrick.pfaller @ noe.co.at bzw. Büro LR Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at.

