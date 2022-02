Lattice erzielt weltweites Rekordwachstum, da die Personalstrategie weiterhin oberste Priorität für Unternehmen hat

London (ots/PRNewswire) - Unternehmen, die ihr Personalwesen verbessern und eine Erfolgskultur aufbauen wollen, wenden sich an Lattice, um ihre Mitarbeiter zu engagieren und zu fördern und die allgemeine Unternehmensleistung zu steigern.

Lattice, die führende Personalmanagement-Plattform für Unternehmen mit einer Kultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, meldete heute in seinem zusammenfassenden Bericht für das Jahr 2021 ein Rekordwachstum. Die anhaltende Dynamik des Unternehmens zeigt, wie groß die Marktchancen und die Nachfrage nach Software sind, die es Unternehmen ermöglicht, engagierte, leistungsstarke Teams aufzubauen und gleichzeitig den Personalverantwortlichen strategische, datengestützte Erkenntnisse zu liefern.

In der sich schnell verändernden Arbeitswelt von heute muss die Identifizierung von Werkzeugen und Prozessen, die es Unternehmen ermöglichen, leistungsstarke Teams aufzubauen, zu verwalten und zu fördern, ein bewusster Teil der gesamten Personalstrategie eines Unternehmens sein.

„Im vergangenen Jahr haben wir stark in den Aufbau einer Personalmanagement-Plattform investiert, die nicht nur für Unternehmen, die Top-Talente anziehen und halten wollen, von entscheidender Bedeutung ist, sondern auch allen Personalverantwortlichen Einblick in ihre Teams gibt, um den Einblick, die Unterstützung und das Wachstum der Mitarbeiter zu maximieren", so Jack Altman, CEO und Mitbegründer von Lattice. „Das Ergebnis ist, dass sich Lattice zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Organisationen entwickelt hat, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen."

Im Rahmen seines Rekordwachstums hat Lattice eine Reihe von wichtigen Meilensteinen erreicht, darunter:

Geschäftswachstum: Im September 2021 erweiterte Lattice offiziell seinen internationalen Fokus mit einem europäischen Hauptsitz in London, UK, um Kunden in über 39 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu unterstützen. Zum Jahresende 2021 verzeichnete Lattice ein weltweites ARR-Wachstum von über 110% im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem konnte das Unternehmen seinen Kundenstamm um mehr als 40% vergrößern. Darüber hinaus schloss Lattice im Januar 2022 seine Serie F-Finanzierungsrunde mit 175 Millionen Dollar ab, wodurch sich die Bewertung des Unternehmens auf mehr als 3 Milliarden Dollar erhöhte.

Aktivität der Mitarbeiter: Seit Januar 2021 hat Lattice die Zahl seiner Mitarbeiter auf über 480 erhöht, darunter mehr als 30 in London, was einem Wachstum von 150% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Lattice verstärkte auch seine Führung durch die Einstellung von Führungskräften in allen Abteilungen sowie durch ein neues Vorstandsmitglied. Im Januar 2022 erhielt Lattice die Great Place to Work Certification™.

Produktinnovation: Im Laufe des Jahres 2021 kündigte Lattice mehrere Produkte an, darunter eine neue OKR- und Goals-Lösung sowie eine neue Compensation Management-Lösung. Vor kurzem hat Lattice eine Reihe neuer Integrationen mit HRIS-Systemen eingeführt, die sich auf EMEA-Partnerschaften konzentrieren. Ende 2021 wurde Lattice auch als Top Momentum Leader in den G2 Winter Momentum Grid Reports für Performance Management, Employee Engagement, OKRs und Career Management ausgezeichnet. Lattice wurde auch auf dem Talent and People Success 9-Grid von Fosway ausgezeichnet.

Lattice ist die Personalmanagement-Plattform, die es Führungskräften ermöglicht, engagierte und leistungsstarke Teams zu entwickeln. Durch die Kombination von kontinuierlichem Leistungsmanagement, Mitarbeiterengagement, Entwicklung und Wachstum in einer Lösung erhalten HR- und Personalteams leistungsstarke Echtzeit-Analysen, die zu umsetzbaren Erkenntnissen führen und Manager zu Führungskräften, Mitarbeiter zu Leistungsträgern und Unternehmen zu den besten Arbeitsplätzen machen. Lattice hat seinen Sitz in San Francisco und betreut über 3.700 Kunden, darunter Slack, Monzo und Tide. Erfahren Sie mehr unter: www.lattice.com.

