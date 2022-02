Neuerscheinung: Steuersparen mit der optimalen Rechtsform

Wenn ein Unternehmen die falsche Rechtsform hat, kann eine Änderung wesentliche steuerliche und/oder außersteuerliche Vorteile mit sich bringen. Welche Rechtsform für Ihr Unternehmen die optimale und richtige ist, hängt von vielen Aspekten ab. Unsere neu erschienene Broschüre gibt Ihnen einen schönen Überblick über wichtige Kriterien. Gottfried Sulz, Partner bei TPA

Wien (OTS) - TPA Steuerberatung hat die Broschüre „Steuersparen mit der optimalen Rechtsform“ neu herausgebracht. Sie beleuchtet, welche Vorteile für Sie und Ihr Unternehmen entstehen können, wenn Sie einen Rechtsformwechsel vornehmen.

Ob Einzelunternehmen – e.U., OG, KG, GmbH oder AG – wer ein Unternehmen gründet, muss sich für eine rechtliche Gestaltungsform entscheiden. Welche im Einzelfall die richtige und optimale ist, hängt stark von den Rahmenbedingungen und den gesetzten Unternehmenszielen ab. Das bedeutet, Unternehmer befassen sich üblicherweise vor der Gründung intensiv damit, welche Rechtsform für sie geeignet ist. Allerdings: Optimierungs-Überlegungen zur Rechtsform sind oft schon nach wenigen Jahren auch für bestehende Betriebe interessant. Wachstum und strukturelle Veränderungen im Unternehmen oder bei den Eigentümern sind Faktoren, die einen Rechtsform-Wechsel nahelegen können. Auch Faktoren wie das unternehmerische Risiko und damit verbundene Haftungsfragen, gesetzliche Änderungen und Verschärfungen sowie strenge Judikatur gegenüber Unternehmern, die Betriebsgröße, der Kapitalbedarf sowie gewerbe- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte spielen eine Rolle.

Steuerberater und TPA Partner Gottfried Sulz: „ Wenn ein Unternehmen die falsche Rechtsform hat, kann eine Änderung wesentliche steuerliche und/oder außersteuerliche Vorteile mit sich bringen. Welche Rechtsform für Ihr Unternehmen die optimale und richtige ist, hängt von vielen Aspekten ab. Unsere neu erschienene Broschüre gibt Ihnen einen schönen Überblick über wichtige Kriterien. “

„Steuersparen mit der optimalen Rechtsform“ kann über die TPA Website www.tpa-group.at kostenlos angefordert werden.

TPA hat außerdem den praktischen „Rechtsformrechner“ entwickelt, ein kostenloses Online-Tool, das Unternehmer unterstützt, die bestehenden Steueroptimierungs-Potenziale abzuwägen: https://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner/



Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 14 österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit insgesamt rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern Mittel- und Südosteuropas tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Zur Broschüre "Steuersparen mit der optimalen Rechtsform" Download

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell, Head of Corporate Communications

Tel. +43 (1) 58835-428, gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles Vaello, MAS, Corporate Communications

Tel. +43 (1) 58835-217, isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at