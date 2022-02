willhaben-Check in Österreichs Kleiderschrank

Österreich (OTS) - Am meisten wird mit knapp 15 Millionen Stichwortsuchen nach „Louis Vuitton“ gesucht

Nachhaltigkeit und Gesundheit: „Waldviertler“, „Patagonia“ und „Birkenstock“ besonders gefragt

Kleidung ist für viele ÖsterreicherInnen mehr als nur ein Mittel zum Zweck. Designer-Fashion und Luxusstücke sind daher in vielen heimischen Kleiderschränken zu finden. Auch im Zuge des allgegenwärtigen Klimawandels und dem damit verbundenen wachsenden Bewusstsein, wird nachhaltige Mode immer beliebter. Von Louis Vuitton und Ralph Lauren bis hin zu Waldviertler und Veja – fast jede und jeder besitzt mindestens ein Designerstück. Nach welchen Marken besonders häufig gesucht wird, hat sich willhaben auf dem digitalen Marktplatz genauer angesehen.



Im Trend: Designer-Mode aus zweiter Hand

Markenbekleidung gewinnt weiter an Beliebtheit, besonders gefragt ist dabei exklusive Designermode. Oft finden sich neue und kaum getragene Designer-Stücke zu vergleichsweise günstigen Preisen auf willhaben - das wissen auch die UserInnen. So steigt die Nachfrage nach Luxusmode auf dem digitalen Marktplatz immer weiter an. Besonders gefragt waren im Jahr 2021, mit rund 15 Millionen Stichwortsuchen, Produkte des Designer-Labels Louis Vuitton. Im Zusammenhang mit dem französischen Designer wurde am häufigsten nach Taschen gesucht. Direkt dahinter lag Michael Kors. Den dritten und vierten Platz belegten Tommy Hilfiger und Gucci. Starke Nachfrage herrschte ebenso für die Designerlabels Chanel, Guess, Moncler, Prada, Burberry, Lena Hoschek und Ralph Lauren.



Suche nach fairer und nachhaltiger Mode steigt



Klimaschutz und nachhaltige Mode rücken immer stärker ins Rampenlicht. Aber auch der Gesundheitsaspekt wird vielen, besonders was das Schuhwerk betrifft, wichtiger. Das zeigen auch die Stichwortsuchen am digitalen Marktplatz. Absolute Nummer eins war 2021 die Suche nach „Waldviertler“. Nach dem Stichwort wurde im vergangenen Jahr rund 5 Millionen Mal gesucht. An zweiter Stelle, und mit einem Anstieg der Stichwortsuchen um 50 Prozent, lag hier die für ihre schon früh beginnende, nachhaltige Historie bekannte Marke Patagonia. Fast 250 Jahre Unternehmensgeschichte aber kein bisschen alt: Ein besonders großes Interesse gab es 2021 am Schuhhersteller Birkenstock. Großer Beliebtheit erfreuten sich auf willhaben ebenso dariadeh, Armedangels, VIVOBAREFOOT, Hessnatur, Gudrun Sjöden, Ragwear und Veja.

Die Top 10 gefragtesten Designer-Marken Österreichs nach Anzahl der Stichwortsuchen 2021



Louis Vuitton

Michael Kors

Tommy Hilfiger

Gucci

Chanel

Guess

Moncler

Prada

Burberry

Lena Hoschek



Die Top 10 gefragtesten nachhaltigen Marken Österreichs nach Anzahl der Stichwortsuchen 2021

Waldviertler

Patagonia

Birkenstock

dariadeh

Armedangels

VIVOBAREFOOT

Hessnatur

Gudrun Sjöden

Veja

Ragwear

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Pucher

PR Manager

0699 1303 1518

presse @ willhaben.at