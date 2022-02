CORUM performt 2021 solide über dem Markt

Seit Gründung von CORUM ist es uns gelungen, trotz aller Turbulenzen und Krisen unsere Strategie beizubehalten: Wir haben uns von Beginn an klare Ziele gesetzt, die wir Jahr für Jahr eingehalten haben - und wir tun das nicht in Form einer theoretischen Rentabilität, sondern in Form von Dividenden nach Abzug von Gebühren, die monatlich auf das Bankkonto unserer Investoren ausgezahlt werden. CORUM Gründer und CEO Frédéric Puzin

CORUM Origin Gesamtjahresperformance: 7,03 %

CORUM XL Gesamtjahresperformance: 5,84 %

37 Mio. Euro Kapitalgewinne aus Verkäufen an Investoren ausgeschüttet

Auch im Jahr 2021 erzielten die CORUM Immobilienfonds solide und über dem Marktdurchschnitt liegende Renditen. CORUM Origin erreichte das zehnte Jahr in Folge sein Performanceziel* von 6 %, bzw. übertraf es mit 7,03 % deutlich. CORUM XL liegt mit einer Performance von 5,84 % bereits das fünfte Mal in Folge über seinem Performanceziel von 5 %.

Der interne Zinsfuß** über fünf Jahre beträgt für CORUM Origin 6,60 %, der angestrebte, nicht garantierte Zinsfuß von CORUM XL über zehn Jahre 10 %.

Die Gesamt-Nettomittelzuflüsse beliefen sich im Jahr 2021 auf 720 Millionen Euro für die CORUM Immobilienfonds. In einem für Gewerbeimmobilien weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Umfeld konnte die finanzielle Auslastungsquote der Immobilien mit über 96 % für CORUM Origin und über 99 % für CORUM XL auf einem sehr hohen Niveau gehalten werden.

CORUM Gründer und CEO Frédéric Puzin: " Seit Gründung von CORUM ist es uns gelungen, trotz aller Turbulenzen und Krisen unsere Strategie beizubehalten: Wir haben uns von Beginn an klare Ziele gesetzt, die wir Jahr für Jahr eingehalten haben - und wir tun das nicht in Form einer theoretischen Rentabilität, sondern in Form von Dividenden nach Abzug von Gebühren, die monatlich auf das Bankkonto unserer Investoren ausgezahlt werden. ”



Investoren profitieren von Kapitalgewinnen aus Verkäufen

Im Jahr 2021 wurden von CORUM Origin und CORUM XL Kapitalgewinne in Höhe von 37 Mio. € generiert, die als Sonderdividenden an die Investoren ausgeschüttet wurden.

Die In-house-Immobilienverwaltung von CORUM ermöglicht einen sowohl globalen als auch detaillierten Überblick über das Immobilienportfolio. Die seit Jahren gepflegte Nähe zu den Mietern hilft, deren Bedürfnisse zu erkennen, um Zahlungsausfälle und leerstehende Gebäude zu vermeiden. Die intensive Beobachtung von Markttrends trägt dazu bei, Immobilien zum richtigen Zeitpunkt zu veräußern, um Wertsteigerungen zu erzielen, die an die Investoren weitergegeben werden.

Auch für die Zukunft von CORUM und die seiner Anleger bleibt Puzin zuversichtlich: “Die einfachen Verwaltungsrezepte, die dem Erfolg zugrunde liegen, werden auch weiterhin dieselben bleiben: antizyklisch auf den Märkten agieren, die Märkte nutzen, anstatt sie zu erdulden und das Fundraising auf jene Summe zu beschränken, zu der wir Immobilien zu den besten Bedingungen kaufen und verkaufen können.“





* Rendite: Ausschüttungsquote, definiert als Bruttodividende vor französischen und ausländischen Abgaben (die vom Fonds für Rechnung des Anteilseigners gezahlt werden), die für das Jahr N ausgeschüttet wurde (einschließlich außerordentlicher Zwischenzahlungen und Anteilen an ausgeschütteten Kapitalgewinnen, 1,25 % für CORUM Origin, 0,10 % für CORUM XL im Jahr 2021), geteilt durch den Zeichnungspreis am 1. Januar des Jahres N des Anteils.

** Der interne Zinsfuß (IRR) misst die Rentabilität einer Investition über einen bestimmten Zeitraum. Sie berücksichtigt die Entwicklung des Anteilswerts und die über den Zeitraum ausgeschütteten Dividenden sowie die vom Anleger getragenen Zeichnungs- und Verwaltungskosten. TRI CORUM Origin über 10 Jahre: 6,60 %, Ziel von TRI CORUM XL über 10 Jahre: 10 %

Hinweis: Mit dem Erwerb von Anteilen an CORUM Origin/XL tätigen Sie eine Investition in Immobilien. Wie bei allen Immobilienanlagen handelt es sich um eine langfristige Investition mit beschränkter Liquidität. Es besteht das Risiko des Kapitalverlusts. Die Erträge sind nicht garantiert und ihre Höhe richtet sich nach der Entwicklung des Immobilienmarktes und der Wechselkurse. Wir empfehlen Ihnen eine Anlagedauer von mindestens zehn Jahren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Sie müssen vor jeder Anlage prüfen, ob diese Ihrer Vermögenssituation entspricht.

