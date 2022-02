Sonnenskilauf 2022 in der Salzburger Sportwelt

Das Beste kommt zum Schluss: Attraktive Packages und coole Veranstaltungen

Flachau (OTS) - Ski- und Pistenspaß bis weit in den Frühling: Das versprechen die bestens präparierten Pisten in der Salzburger Sportwelt. Der Sonnenskilauf zum Saisonfinale vereint das Beste aus Winter und Frühling, denn auf den Hütten und Terrassen warten schon die Liegestühle. Außerdem ist in den sieben Wintersportorten der Salzburger Sportwelt Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos auf und abseits der Pisten enorm viel geboten. Wenn die Tage länger, die Sonnenstrahlen wärmer und die Stimmung ausgelassene wird, sorgen coole Events für einen geschmeidigen Winterausklang.

Die Salzburger Sportwelt und ihre sieben Ferienorte bilden das winterliche Herzstück von Ski amadé, Österreichs größtem Skivergnügen mit 760 Pistenkilometern, 270 modernen Lift- und Berganlagen, 25 Ski- und Snowboardschulen und über 120 Skihütten. Die Pisten, Snowparks und Funslopes sind bis Saisonende im April bestens präpariert. Das Frühjahr ist zudem die perfekte Zeit zum Sonnenbaden oder zum Langlaufen auf den schneesicheren (Höhen)Loipen in der Region, wie etwa auf dem Rossbrand zwischen Filzmoos und Radstadt.

“Ski- & Weingenusswoche” in Ski amadé von 12. bis 19. März 2022

Die Ski- & Weingenusswoche im Winter 2021/22 findet vom 12. bis 19.03.2022 statt und ist der Höhepunkt für weinbegeisterte Skifahrer und Snowboarder in Ski amadé. Genießer erwartet eine Reihe außergewöhnlicher Veranstaltungen von der Weinverkostung bis zum 5-gängigen Galamenü mit der passenden Weinbegleitung.

Höchster Bauernmarkt der Alpen von 12. bis 19. März 2022

Ein weiteres Highlight zu dieser Zeit ist der höchste Bauernmarkt der Alpen direkt an den Pisten: Feinschmecker fahren in den Skigebieten von Hütte zu Hütte und können hier heimische Schmankerl wie Käsesorten, Bauernspeck, Wildsalami, Bauernbrot, Edelbrände und vieles mehr vor Ort verkosten oder gleich kaufen.

„Oster- & Sonnenskilauf“ von 19.03.2022 bis Saisonende

Beim Kauf eines 6-Tage-Skipasses durch einen Elternteil kommt die ganze „Schneehasenbande“ kostenlos in Fahrt. Kinder bis 15 Jahre erhalten ihren Skipass gratis!

„Spring Battle“ im „Absolut Park“ vom 12. bis 16. März 2022

Freeski- und Snowboard-Pros aus der ganzen Welt treffen sich Mitte März zum Spring Battle, wo sie ihr Season-End bei dem innovativen Contest feiern und ihre Skills auf dem herausfordernden Setup im Absolut Park noch einmal zeigen. Das Spring Battle ist ein World Snowboarding Elite Level und AFP Gold Event, dennoch stehen Spaß und Kreativität bei der entspannten Jam Session im Vordergrund. Das Follow Cam Format ist bei den Fahrern sehr beliebt: Jeder Teilnehmer, der ein ungeschnittenes Video seines besten Runs einreicht, wird am letzten Contest-Tag gejudged. Die Fahrer können sich ein paar Tage lang gegenseitig filmen und haben genug Zeit, das Beste aus dem Setup herauszuholen.

„Bring a friend“ / „Ladies Week“: Gratis-Urlaub für die Begleitperson

Bei Buchung eines Wochenpakets im Doppelzimmer bekommt die zweite Person einen 6-Tage-Skipass für Ski amadé geschenkt. Dazu gibt es 1 Tag Gratis Skitest der neuesten Ladies-Skimodelle und ein 1 Gratis-Skiguiding. Buchbar in ausgewählten Hotels. Angebot gültig von 19. bis 26.03.2022.

Rückfragen & Kontakt:

Salzburger Sportwelt

Gerhard Wolfsteiner

g.wolfsteiner @ salzburgersportwelt.com

+43 6457 2929