Frauen entscheiden den Weg zur Traumfassade

Überdurchschnittlich viele private Bauherren nutzten im vergangenen Jahr das österreichweite Baumit Farbberatungsservice. Die Zahl der Einzelberatungen ist um 14 Prozent gestiegen, was einer Fassadenfläche von insgesamt 740.000 Quadratmeter entspricht Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer Baumit GmbH

Wopfing/Waldegg (OTS) - Ob Neubau, Zubau oder Sanierung - bei der Gestaltung einer Fassade sind eine Vielzahl an Entscheidungen zu treffen. In Österreich liegt vorallem die Farbauswahl und Optik der Fassade (laut Häuslbauerstudie) zu 80 % in Frauenhänden.Zertifizierte Farbexpertinnen und Farbexperten stehen in den 6 Baumit Farbberatungszentren mit Rat und Tat zur Seite und liefern step by step individuelle Vorschläge für eine Traumfassade.

„ Überdurchschnittlich viele private Bauherren nutzten im vergangenen Jahr das österreichweite Baumit Farbberatungsservice. Die Zahl der Einzelberatungen ist um 14 Prozent gestiegen, was einer Fassadenfläche von insgesamt 740.000 Quadratmeter entspricht “, freut sich Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer der Baumit GmbH.

Alles was die Farbberatungsexperten von Baumit vorweg benötigen, sind digitale Pläne und Fotos vom Bauvorhaben und ca. 90 Minuten Zeit für ein Beratungsgespräch. Je früher in der Bauphase der Termin vereinbart wird, desto besser. Nach Sichtung aller mitgebrachten Unterlagen, aus denen bereits vordefinierte Farben und Materialien zB für Fenster oder Dachziegel bereits ersichtlich sind, erstellt der Baumit Farbberater auf Basis der Bauherrn- Ideen und unzähliger Baumit Farbmöglichkeiten ein Konzept. Die Farbgestaltungsmöglichkeiten, Farbnuancen sowie Strukturen werden dann bei Tageslicht begutachtet und die geeigneten Farbmuster aus 888 Baumit Life Farben, Lasuren und Strukturen ausgewählt. Abschließend bieten sich zwei Möglichkeiten: das ausgearbeitete Farbkonzept wird im Farbberatungszentrum anhand eines Beispielhauses präsentiert und diskutiert. Will man die Farbvorschläge am eigenen Haus realisiert sehen, dauert die Ausarbeitung von gedruckten Unterlagen ca. 3-4 Tage, die Zusendung erfolgt dann per Post.

Trend-Fassaden von Baumit

Dank innovativer System­komponenten und Endbeschichtungen ist bei Baumit in der Fassadengestaltung nahezu alles möglich. Neben trendigen warmen Grautönen, vielfältigen Ockertönen und erdigen Weißtönen muss auch Holzdesign nicht aus Holz sein und auf Rost muss nicht jahrelang gewartet werden.

Über Baumit

Die Baumit GmbH erwirtschaftete 2020 als eines der führenden Unternehmen der Baubranche in Österreich einen Umsatz von 262 Millionen Euro und beschäftigt 680 Mitarbeiter.

