Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen am Limit – So muss das Land OÖ jetzt handeln!

Online-Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die Arbeit in den oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen wird immer fordernder. Beschäftigte sind mehr und mehr am Limit, nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Immer mehr Betten werden gesperrt, weil zu wenig Beschäftigte da sind, um eine würdevolle Pflege leisten zu können. Bei einer

Online-Pressekonferenz am Montag, 14. Februar 2022, um 10 Uhr, präsentieren wir Ihnen im Rahmen der Pressekonferenz „Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen am Limit – So muss das Land OÖ jetzt handeln!“ die drängendsten Probleme sowie Lösungen und Forderungen an die Politik.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und MMag.a Heidemarie Staflinger , AK-Expertin in der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik , zur Verfügung.

