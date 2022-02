DHL liefert zwei Milliarden COVID-19-Impfstoffdosen

Etwas mehr als ein Jahr nachdem wir den ersten Impfstoff ausgeliefert haben, trotzen wir weiterhin ganz unterschiedlichen Herausforderungen ohne Unterbrechung der Kühlkette oder Sicherheitsvorfälle. Das Erreichen dieses Meilensteins – die Lieferung der zweimilliardsten COVID-19-Impfstoffdosis – basiert auf unseren erfolgreichen Partnerschaften sowohl im privatwirtschaftlichen als auch im öffentlichen Sektor. Getreu unserem Unternehmenszweck „Menschen verbinden, Leben verbessern“ stellen wir lebenswichtige Impfstoffe und Materialien zur Unterstützung der weltweiten Impfkampagne bereit. Katja Busch, Chief Commercial Officer DHL 1/2

Damit ermöglichen wir – unter Einbeziehung unseres exzellenten Netzwerks und Dank der täglichen Leistung all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – eine schnelle und nachhaltig sichere Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit Impfdosen Ralf Schweighöfer, CEO von DHL Express Austria 2/2

Guntramsdorf (OTS) - DHL hat erneut einen Meilenstein erreicht: das Unternehmen hat nun zwei Milliarden COVID-19-Impfstoffdosen in mehr als 175 Länder geliefert und unterstützt damit den anhaltenden Kampf gegen die weltweite Pandemie.

Katja Busch, Chief Commercial Officer DHL, sagt: „ Etwas mehr als ein Jahr nachdem wir den ersten Impfstoff ausgeliefert haben, trotzen wir weiterhin ganz unterschiedlichen Herausforderungen ohne Unterbrechung der Kühlkette oder Sicherheitsvorfälle. Das Erreichen dieses Meilensteins – die Lieferung der zweimilliardsten COVID-19-Impfstoffdosis – basiert auf unseren erfolgreichen Partnerschaften sowohl im privatwirtschaftlichen als auch im öffentlichen Sektor. Getreu unserem Unternehmenszweck „Menschen verbinden, Leben verbessern“ stellen wir lebenswichtige Impfstoffe und Materialien zur Unterstützung der weltweiten Impfkampagne bereit. “

In Österreich kamen davon mit heutigem Stand über 17,8 Millionen COVID-19-Impfstoffdosen an. Dies zeigt, dass DHL Express ein zuverlässiger Partner der kritischen Infrastruktur ist: „ Damit ermöglichen wir – unter Einbeziehung unseres exzellenten Netzwerks und Dank der täglichen Leistung all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – eine schnelle und nachhaltig sichere Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit Impfdosen “, betont Ralf Schweighöfer, CEO von DHL Express Austria.





DHL – The logistics company for the world

DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistik. Mit unseren DHL-Divisionen bieten wir ein einzigartiges Logistikportfolio – von der nationalen und internationalen Paketzustellung über Transport- und Fulfillment-Lösungen im E-Commerce, den internationalen Expressversand sowie

Straßen-, Luft- und Seefrachttransport bis zum Supply-Chain-Management. Mit rund 400.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien weltweit verbindet DHL sicher und zuverlässig Menschen und Unternehmen und ermöglicht so globalen nachhaltigen Handel. Mit einer einzigartigen Präsenz in Entwicklungs- und Schwellenländern und spezialisierten Lösungen für Wachstumssektoren wie „Technology“, „Life Sciences & Healthcare“, „Engineering, Manufacturing & Energy“, „Auto-Mobility“, und „Retail“ ist DHL „The logistics company for the world“.

DHL ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.

Rückfragen & Kontakt:

DHL Express

Media Relations

Elisabeth Blaschke

Telefon: +43 664 146 83 42

E-mail: elisabeth.blaschke @ dhl.com

Im Internet: https://www.dhl.com/at-de/home/presse.html