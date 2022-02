LUM!X feat. Pia Maria gehen mit „Halo“ für Österreich beim Eurovision Song Contest 2022 in Turin an den Start

Österreich in der zweiten Hälfte des ersten Semifinales am 10. Mai

Wien (OTS) - LUM!X feat. Pia Maria vertreten Österreich beim „Eurovision Song Contest 2022“. Der 19-jährige Oberösterreicher LUM!X hat mit seinen Songs kürzlich die 700-Millionen-Streams-Marke geknackt und kann mehr als 90 Millionen YouTube-Views und mehrere Gold- und Platin-Auszeichnungen vorweisen. Die 18-jährige Tirolerin Pia Maria hat mit 15 Jahren begonnen, Songs aufzunehmen, mit denen sie schließlich auch die Aufmerksamkeit von LUM!X erregte. Gemeinsam gehen die beiden in Turin mit ihrem Dance-Pop-Song „Halo“ an den Start. Wie der Song klingen wird, mit dem sie für Österreich in der zweiten Hälfte des ersten Semifinales am 10. Mai antreten werden, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis und wird im März bekanntgegeben.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „LUM!X feat. Pia Maria ist ein ebenso international erfolgreicher wie bodenständig-österreichischer Act. Aber noch viel mehr steht er für eine Generation, die es nach langer Zeit kaum mehr erwarten kann, wieder auszugehen, zu feiern und zu tanzen. Und wir alle haben uns doch ein wenig Party-Stimmung verdient – genau diese vermittelt unser Song-Contest-Beitrag.“

LUM!X alias Luca Michlmayr hat bereits mit elf Jahren angefangen Musik zu produzieren und ist aktuell einer der international erfolgreichsten österreichischen Künstler. Der bevorstehende Song Contest stellt für ihn ein besonderes Highlight dar, da er als Sohn einer Italienerin bereits selbst in Turin gelebt hat: „Man hat letztes Jahr schon gesehen, dass Diversität beim Eurovision Song Contest durchaus interessant sein kann – und ich denke, dass Österreich mit zwei Teenagern auf jeden Fall gut vertreten ist. In unserem Alter hat man viel weniger Druck, denn selbst wenn etwas schiefgeht, dann öffnen sich andere Perspektiven – gerade dadurch ist man freier und man kann sich viel mehr auf das fokussieren, was man eigentlich rüberbringen möchte und was nicht. Interesse am Song Contest war bei mir schon immer da. Das ist einfach das Größte, was man in Europa machen kann, und da will ich unbedingt hin. Selbstverständlich ist das eine Challenge, wir werden als Duo agieren und uns gegenseitig unterstützen und pushen.“

Der zweite Teil des Duos ist Pia Maria. Die 18-jährige Tirolerin ist gelernte Maskenbildnerin und fing bereits im Alter von 15 Jahren an, Songs zu schreiben. Doch nicht nur ihre Stimme hat LUM!X überzeugt, auch die Chemie zwischen den beiden stimmt. „Ich stehe zu mir – ich mag es, lustig zu sein, die Leute aufzumuntern und gemeinsam mit ihnen zu lachen. Ich möchte anderen zeigen, was man alles machen kann und dass man nicht immer nur einer Linie ganz strikt folgen muss.“ Über den Eurovision Song Contest und ihren Song sagt sie: „Ich habe schon immer Song Contest geschaut und finde, dass der ESC eine total coole Veranstaltung ist. Unser Ziel ist es, ein bisschen neuen Schwung reinzubringen und unsere Generation zu ermutigen: ‚Greift zu und machts was draus.‘“

LUM!X – einer der meistgehörten österreichischen Künstler

LUM!X’ Hitsingle „Monster“ erreichte auf YouTube bereits mehr als 90 Millionen Views und konnte sich in der Neuaufnahme mit Gabry Ponte über 70 Wochen in den österreichischen und deutschen Top 100 halten. Insgesamt knackte er vor Kurzem die 700-Millionen-Streams-Marke – nicht zuletzt durch den anhaltenden Erfolg seines Tracks „Thunder“, der derzeit die Spotify-Charts stürmt. Beide Titel erhielten bereits Gold- und Platin-Auszeichnungen in Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, Polen, Schweden, der Schweiz und den Niederlanden. Außerdem kann LUM!X, der beim Warner Music zugehörigen Dance-Label Spinnin’ Records unter Vertrag steht, bereits eine Nominierung in der Kategorie Electronic/Dance für die „Amadeus Austrian Music Awards 2021“ vorweisen und hat den „Best Newcomer“-Award der französischen fun-radio-DJ-Awards gewonnen.

LUM!X – mit Platin und Gold ausgezeichnet

Dieser stete und besondere Erfolg schlug sich in der vergangenen Woche auch in weiterem Edelmetall nieder. Warner Music Austria überreichte LUM!X vergangenen Montag Doppel-Platin für seine Hitsingles „Monster“ von LUM!X & Gabry Ponte, Platin für „The Passenger (LaLaLa)“ von LUM!X x MOKABY & D.T.E x Gabry Ponte sowie einen Gold-Award für den Track „Thunder“ von Gabry Ponte, LUM!X & Prezioso.

Franz Pleterski, General Manager Warner Music Austria, freut sich mit LUM!X: „Der ORF hat mit seiner Entscheidung, LUM!X feat. Pia Maria zum ESC 2022 nach Italien zu entsenden, die beste Wahl getroffen. Ich freue mich sehr, dass diese beiden großartigen Künstler aus Österreich die große Bühne des ESC zum Beben bringen werden. LUM!X kann bereits jetzt in seinen jungen Jahren auf großartige Erfolge zurückblicken und wurde dafür mit Edelmetall belohnt! Respect! Ich drücke die Daumen und wünsche dem ganzen ESC-Team rund um LUM!X und Pia Maria eine tolle Zusammenarbeit in den kommenden Wochen und Monaten und natürlich auch reichlich Spaß bei der Arbeit!“

Österreich singt im ersten Halbfinale am 10. Mai

Insgesamt 41 Länder gehen im Mai 2022 beim „Eurovision Song Contest“ in Turin an den Start. Während fünf Länder – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien, gleichzeitig auch Gastgeberland – bereits fix qualifiziert sind, singen die 36 weiteren Nationen in den beiden Semifinalshows (jeweils 18 Länder) am 10. und am 12. Mai um den Einzug ins Finale am 14. Mai (jeweils live ab 21.00 Uhr in ORF 1). Im Rahmen des „Allocation Draw“ wurde am Dienstag, dem 25. Jänner 2022, in Turin ausgelost, welches Land in welcher Hälfte welches Semifinales an den Start geht – die exakte Startreihenfolge wird nach redaktionellen Kriterien vom italienischen Fernsehen im März festgelegt. Österreich wurde in das erste Semifinale am 10. Mai und dort in die zweite Hälfte gelost.

