CGTN: Peng Liyuan fördert den kulturellen Austausch zwischen China und Ecuador

Peking (ots/PRNewswire) - Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, traf sich am Samstag mit Maria de Lourdes Alcivar, der First Lady von Ecuador, in der Großen Halle des Volkes in Peking. Das Gespräch drehte sich um die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und den kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern.

In einem mit chinesischen Pfingstrosen und ecuadorianischen Rosen geschmückten Saal begrüßte Peng Alcivar, der den ecuadorianischen Präsidenten Guillermo Lasso zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking am Freitag begleitete, herzlich.

Alcivar begrüßte die Bemühungen Pekings, die Olympischen Winterspiele trotz der Auswirkungen von Covid-19 auszurichten, und bedankte sich für die chinesische Unterstützung Ecuadors bei der Bekämpfung der Pandemie und wünschte den Sportlern beider Länder viel Erfolg bei den Spielen.

Da sie wusste, dass sich Alcivar für die traditionelle chinesische Kultur interessierte, arrangierte Peng eine Aufführung der Peking-Oper und stellte ihr die lange Geschichte und die künstlerischen Besonderheiten der Peking-Oper vor. Gemeinsam genossen sie Ausschnitte aus den Klassikern „Sell Water" und „Drunken Concubine".

Alcivar lobte die hervorragende Leistung der Künstler und sagte, sie hoffe, in Zukunft mehr über die traditionelle chinesische Kultur zu erfahren.

Peng sagte, dass gemeinsame Anstrengungen unternommen werden können, um den kulturellen und zwischenmenschlichen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und Ecuador zu vertiefen und das gegenseitige Verständnis zu verbessern.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-06/Peng-Liyuan-encourages-cultural-exchanges-between-China-and-Ecuador--17qlq5EaEAo/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=v4rWz_OMCEg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1740956/image1.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Jiang Simin,

+86-188-2655-3286,

cgtn @ cgtn.com