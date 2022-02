Robust, zukunftsfit und sicher

TÜV AUSTRIA Data Intelligence GmbH bringt optimale Unterstützung bei Planung und Einsatz analytischer Datenlösungen und Artificial Intelligence.

Wien (OTS) - Im Zuge der Digitalisierung setzen immer mehr Unternehmen auf datenbasierte Lösungen und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Datenprojekte sind allerdings häufig komplexer, als sie zunächst erscheinen. Dabei haben frühe Entscheidungen zu Methoden, Skalierbarkeit und Sicherheit oft langfristige Konsequenzen und führen häufig zu Überlastung der Inhouse-Kapazitäten.

Um Kunden bereits bei der Planung und beim Einsatz von analytischen Datenlösungen und Artificial Intelligence optimal zu unterstützen, verstärkte TÜV AUSTRIA mit der Mehrheitsbeteiligung am Wiener Spezialdienstleistungsunternehmen Applied Statistics GmbH nunmehr seine Kompetenzen in diesem Bereich. Das neue Group Member firmiert ab sofort unter TÜV AUSTRIA DATA INTELLIGENCE GMBH.

Das interdisziplinäre Team besteht aus einer Gruppe von Mathematikern und Informatikern das in wissenschaftlichen Communities aktiv und daher bei Entwicklungen und Forschung auf den Gebieten Data Engineering und Data Science stets auf dem neuesten Stand ist. Integriert ins weltweite Netzwerk des TÜV AUSTRIA entstehen so völlig neue Möglichkeiten für Kunden und Partner.

Umfassende datenbasierte Dienstleistungen

TÜV AUSTRIA Data Intelligence-Geschäftsführer Thomas Ortner, er gründete Applied Statistics im Jahr 2014: „Wir unterstützen bei der Modernisierung bzw. beim Aufbau der Dateninfrastruktur und bei der Analyse, Auswertung und Nutzung von Daten – auch im Rahmen kritischer Datenanwendungen – und setzen dafür erprobte, an die spezifischen Anforderungen angepasste eigene Tools ein, die ihresgleichen suchen.“

Thomas Ortner leitet TÜV AUSTRIA Data Intelligence gemeinsam mit Alexander Zeppelzauer und Martin Hofstädtner, die beide in der TÜV AUSTRIA Group im Bereich Digital Services bzw. Industry & Energy langjährig erfolgreich tätig sind.

Alexander Zeppelzauer sieht in der Weiterentwicklung und Optimierung von bereits gestarteten Dateninitiativen großes Entwicklungspotenzial. „Wir verfügen im Team über einen guten Mix an Data Intelligence Spezialisten und -Generalisten und sind als unabhängiger Analyse- und Implementierungspartner die richtige Wahl für komplexe Datenauswertungen in Unternehmen. Durch die einzigartige Kombination von Statistik, Informatik und (Cyber-)Security schaffen wir einen Mehrwert am Markt und bauen damit unseren Vorsprung bei der Zertifizierung „Trusted AI“, dem derzeit weltweit einzigem AI-Zertifikat für sichere AI Anwendungen, massiv aus.

Für Martin Hofstädtner hat die Implementierung von neuen intelligenten Analyselösungen in zukünftigen Sicherheits- und Qualitätssicherungsmethoden enormes Zukunftspotenzial. „Auch heute schon gehören Analysen und Auswertungen von Daten zur Wertschöpfungsgenerierung in vielen industriellen als auch privaten Bereichen zur Normalität. Intelligente Algorithmen erleichtern die Interpretation oftmals riesiger Datenmengen und das Ableiten von Entscheidungsparametern. Damit sich Anwender sowohl im persönlichen Bereich als auch im industriellen Umfeld auf Künstliche Intelligenz verlassen können, forcieren wir die Prüfung von AI-Lösungen und unterstützen bei deren Implementierung.“

Das Trusted AI-Prüfsiegel bestätigt Robustheit, Sicherheit und Eignung einer zertifizierten AI-Anwendung für definierte Verwendungszwecke und Einsatzgebiete. Es richtet sich an Hersteller zur Unterstützung bei der Entwicklung hochwertiger Machine Learning-Software und an Anwender, die auf den sicheren Einsatz dieser Produkte Wert legen.

