AVISO: NEOS-PK „Türkis-Grün zwischen Postenschacher und Sideletter: Transparente Politik endlich umsetzen“, Morgen, 8.2., 11:00 Uhr

mit Generalsekretär und Abgeordneten Douglas Hoyos

Wien (OTS) - Sideletter mit inhaltlichen Geheimabsprachen, Postenbesetzungen nach Parteibuch, Korruptionsermittlungen gegen politische Vertreter_innen und Freunderlwirtschaft, bei der immer noch zählt, wen man kennt, nicht, was man kann. Im Rahmen einer Pressekonferenz erklärt NEOS-Generalsekretär und Abgeordneter Douglas Hoyos, warum es gerade jetzt so wichtig ist, wieder mehr Anstand und Transparenz in die Politik zu bringen.

Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich eingeladen, die Pressekonferenz wird auch auf Facebook (http://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich) live gestreamt.

NEOS-PK „Türkis-Grün zwischen Postenschacher und Sideletter: Transparente Politik endlich umsetzen“

Datum: 08.02.2022, 11:00 Uhr

Ort: NEOS Parlamentsklub, Standort Hofburg, Eingang Kapellenhof, 5. Stock

Wien, Österreich

Url: http://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu