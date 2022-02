Toto: Doppeljackpot mit 15.000 Euro wartet

Wien (OTS) - In der 5. Toto Runde blieb wie in der Runde zuvor ein Dreizehner aus. Damit geht es jetzt um einen Doppeljackpot mit rund 15.000 Euro.

Auch im Zwölfer-Rang wartet ein Jackpot.

In der Torwette blieb ein Tipp mit fünf richtigen Ergebnissen erneut aus, sodass der Jackpot in eine weitere Runde geht. Ein Wiener Spielteilnehmer erzielte mit dem System 33222 beide Gewinne im zweiten Rang. Er scheiterte einzig am Ausgang von Spiel 4 (FC Augsburg : FC Union Berlin), das mit 2:0 endete.

Annahmeschluss für die Runde 6A ist am Dienstag um 18:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 5

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 10.912,27 – 15.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 3.559,94 2 Elfer zu je EUR 395,50 13 Zehner zu je EUR 121,70 41 5er Bonus zu je EUR 16,00

Der richtige Tipp: 1 2 2 1 X / 1 2 1 X 1 2 2 2 2 1 1 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 5.075,52 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 342,20 Torwette 3. Rang: 13 zu je EUR 37,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 155.103,66

Torwette-Resultate: +:2 1:2 2:+ 2:0 1:1

