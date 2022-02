Bezirksmuseum 15: Podcast-Party und neue App

Anmeldungen für Dienstag, 15.2.: Telefon 0664/249 54 17

Wien (OTS/RK) - Die nächste Veranstaltung in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) ist eine „Podcast-Party“: Am Dienstag, 15. Februar, beginnt um 19.00 Uhr diese gemütliche Zusammenkunft unter Beachtung der aktuellen Corona-Bestimmungen. Dabei wird die letzte Folge des beliebten Podcasts „Fünfzehn Minuten über den Fünfzehnten. DER Kultur-Podcast aus Wien Rudolfsheim-Fünfhaus“ vorgestellt.

Nach einem Meinungsaustausch über den jüngsten Beitrag lautet die Devise „Feiern, Kennenlernen & Vernetzen“. Darüber hinaus präsentiert das ehrenamtlich agierende Bezirkshistoriker-Team an dem Abend eine Museums-App und ist gerne beim Hinzufügen auf dem Mobiltelefon behilflich. Mit der neuen App kommen die Benutzerinnen und Benutzer bequem zum Blog der Museumsleute und es sind unter anderem Anmeldungen zu Veranstaltungen, zum Beispiel die „Open Mic Nights“, möglich. Das Treffen endet um 21.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Museumsmannschaft nimmt Spenden an. Anmeldungen zum Beisammensein am Dienstag, 15. Februar, sind notwendig: Telefon 0664/249 54 17 bzw. E-Mail bm1150@bezirksmuseum.at.

