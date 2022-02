170.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“

Katharina Stemberger, Birgit Denk, Robert Stadlober und Paul Pizzera rätseln für den guten Zweck

Promis quizzen für den guten Zweck! Am Montag, dem 7. Februar 2022, erspielen Katharina Stemberger, Birgit Denk, Robert Stadlober und Paul Pizzera um 20.15 Uhr in ORF 2 bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ insgesamt 170.000 Euro für LICHT INS DUNKEL. Die erzielten Gewinne werden von SPAR Österreich, Gewista und Sirius Match Austria zur Verfügung gestellt.

Mit internationalen Flughäfen, historischen Schulklassen, adeligen Nachschlagwerken und der Wiener Zeitrechnung zu 170.000 Euro

Robert Stadlober erspielt 50.000 Euro. Mit Hilfe des 50/50-Jokers und des Telefonjokers tippt er bei Frage 14 (In welcher Metropole wurde ein internationaler Flughafen nach einer Frau benannt? A: Istanbul, B: London, C: Rom, D: Los Angeles) auf die richtige Antwort A.

Birgit Denk erspielt 35.000 Euro. Der richtige Tipp ihres Telefonjokers verhilft ihr zur richtigen Antwort D bei Frage 13 (Das niederösterreichische Berndorf ist unter anderem bekannt für seine in verschiedenen historischen Baustilen gestalteten ...? A:

Wasserhydranten, B: Straßenlaternen, C: Spielplätze, D:

Schulklassen).

Katharina Stemberger erspielt 50.000 Euro. Bei der 14. Frage (Welches Buch nimmt Gräfin von und zu zur Hand, wenn sie wissen will, wie sie mit Prinzessin Sowieso verwandt ist? A: den „Sayn-Wittgenstein“, B:

den „Wittelsbacher“, C: den „Gotha“, D: den „Sachsen-Coburg“) vertraut sie ebenfalls ihrem Telefonjoker und nimmt die richtige Antwort C.

Paul Pizzera erspielt 35.000 Euro. Bei Frage 13 (Worum handelt es sich bei der sogenannten „Wiener Stunde“? A: Sprechstunde im Rathaus, B: Öffnungszeit der Hofburg, C: Redezeit im Parlament, D: Dauer einer Fiakerfahrt) lässt er mit dem 50/50-Joker zwei Antwortmöglichkeiten wegfallen und entscheidet sich für die richtige Antwort C.

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der „Promi-Millionenshow“ umfasst der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: (Gewinnstufe) 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage10: (Gewinnstufe) 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro

Frage 13: 35.000 Euro, Birgit Denk und Paul Pizzera

Frage 14: 50.000 Euro, Robert Stadlober und Katharina Stemberger Frage 15: 75.000 Euro

