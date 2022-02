„Report“ über die Folgen der Sideletter, schwierige Öffnungsschritte und Kontroversen um Impfpflicht

Am 8. Februar um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio ist Kommunikationswissenschafter Jakob-Moritz Eberl

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 8. Februar 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Die Folgen der Sideletter

Die zuletzt öffentlich gewordenen Sideletter haben die Diskussionen rund um geheime politische Absprachen und mögliche Postenschacher angeheizt. Auch wenn sowohl ÖVP als auch die Grünen versprechen, auf solche Sideletter künftig verzichten zu wollen, ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik noch weiter angeknackst. Zusätzlich wirft auch der kommende Korruptions-U-Ausschuss seine Schatten voraus. Wie positionieren sich nun die Regierungsparteien? Eine Analyse von Alexander Sattmann und Martin Pusch.

Öffnung mit Hindernissen

Die Regierung hat am Höhepunkt der Omikron-Welle Öffnungsschritte beschlossen – für den Handel und die Gastronomie beispielsweise. Viele sind darüber erfreut, doch gleichzeitig können viele Betriebe ihre Tätigkeit nicht voll ausüben, manche müssen sogar geschlossen halten, da Mitarbeiter/innen in Quarantäne sind. Gleichzeitig gibt es für sie weniger finanzielle Unterstützung. Und auch eine Pleitewelle beginnt. Helga Lazar, Sophie-Kristin Hausberger und Yilmaz Gülüm über die Schwierigkeiten, wieder in einen normalen Betriebsalltag zu kommen.

Impfpflicht mit Nebenwirkungen

Kein anderes Gesetz hat in den vergangenen Jahrzehnten für derart erbitterte Kontroversen gesorgt wie die Impfpflicht, die große Teile unserer Gesellschaft – von Familien, Freundschaften bis hin zu Parteien – spaltet. Wie die Folgen im Alltag aussehen wird am Beispiel einer Salzburger Gemeinde gezeigt. Wie gehen Geimpfte und Ungeimpfte miteinander um? Vertieft die Impfpflicht die Gräben und kann der Bürgermeister seinen ehemaligen Parteikollegen noch überzeugen, der sich trotz Pflicht nicht impfen lassen will? Susanne Schnabl hat beide zum Gespräch gebeten. Ein Lokalaugenschein aus Altenmarkt-Zauchensee.

Gast im Studio ist Kommunikationswissenschafter Jakob-Moritz Eberl vom Corona Panel Project der Universität Wien.

In der Vertrauenskrise

Lockdowns, innenpolitische Turbulenzen und Inseratenaffäre: Das Vertrauen in das politische System im Land ist laut den aktuellen Zahlen des SORA-Demokratie-Monitors auf einem Tiefstand. Die Vertrauenskrise zieht sich bis in die Mitte der Gesellschaft, im unteren Einkommensdrittel fühlen sich gar 84 Prozent der Befragten als Menschen zweiter Klasse behandelt. Wie kann das politische System wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen? Was könnte die heimische Politik tun, um das Vertrauen ihrer Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen? Ein Bericht von Julia Ortner.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at