Wien: Abteilungsleiterinnen für Verkehrsabteilung und Parkraumüberwachung bestellt

Verena Ebenberger übernimmt „Rechtliche Verkehrsangelegenheiten“ (MA 65); Michelle Krumpschmid wird definitive Leiterin der Wiener Parkraumüberwachung (MA 67)

Wien (OTS/RK) - Zwei Abteilungsleiterinnen wurden heute, Montag, 7. Februar 2022, in der Stadt Wien bestellt: Die bisherige interimistische Leiterin der MA 67 – Wiener Parkraumüberwachung, Michelle Krumpschmid übernimmt diese Abteilung definitiv. Verena Ebenberger, bisher stv. Leiterin des Bezirksamts 1/8, leitet ab sofort die Abteilung für Rechtliche Verkehrsangelegenheiten (MA 65). Die dazugehörigen Dekrete hat Magistratsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Müller den beiden Abteilungsleiterinnen im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, Stadträtin Uli Sima und der Vertreterin der younion – Daseinsgewerkschaft, Angela Lueger, überreicht.

MA 65 - Rechtliche Verkehrsangelegenheiten

Die Abteilung „Rechtliche Verkehrsangelegenheiten“ ist unter anderem für verkehrsrechtliche Fragen, Fahrschulen, Konzessionen für Fiaker- und Pferdemietwagen und deren Betrieb sowie die Parkraumbewirtschaftung für Beschäftigte und Betriebe zuständig.

Werdegang Verena Ebenberger

Verena Ebenberger wurde in Wien geboren. Sie schloss das Studium der Rechtswissenschaften im Jahr 2011 ab und begann ihre Tätigkeit in der Stadt Wien im Jahr 2012. Nach einer Jobrotation mit Stationen im MBA 4/5, MBA 21 und der MA 6 war sie im MBA 22 und MBA 21 tätig, bis sie im Jahr 2016 ins MBA 1/8 wechselte. Dort übernahm sie neben der Leitung des Betriebsanlagenservice auch die Funktion der stellvertretenden Leiterin des Bezirksamts in der Wipplingerstraße. Im Jahr 2019 schloss sie den berufsbegleitenden Master-Lehrgang „Führung, Politik und Management“ auf der FH Campus Wien mit der Arbeit „Schanigarten Digital – Evaluierung des Programmes „Wien gibt Raum“ betreffend der Kundinnen- und Kundenfreundlichkeit der geplanten Onlineangebote auf der Grundlage des New Public Management“ erfolgreich ab.

MA 67 – Wiener Parkraumüberwachung

Die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften für den ruhenden Verkehr und die Wiener Parkraumbewirtschaftung zählen zu den Kernaufgaben der Abteilung. Die vergangenen Monate waren neben der täglichen Erfüllung der bisherigen Aufgaben vor allem durch die ab 1. März 2022 bevorstehende Ausweitung der Kurzparkzone in den Bezirken Donaustadt, Floridsdorf, Liesing, Hietzing, Penzing und Simmering geprägt. So werden für diese zusätzlichen Gebiete in der MA 67 rund 300 Mitarbeiter*innen zusätzlich aufgenommen.

Werdegang Michelle Krumpschmid

Michelle Krumpschmid wurde in Wien geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften im Jahr 2012 an der Universität Wien sowie an der London School of Economics and Political Science absolvierte sie ihre Gerichtspraxis im OLG Sprengel Wien. Anschließend wechselte sie als Rechtsanwaltsanwärterin zur Kanzlei CMS, absolvierte 2016 die Rechtsanwaltsprüfung und schloss 2018 ihr Jus-Doktorratsstudium an der Universität Wien ab. In diesem Jahr startete sie ihre Tätigkeit als Lead legal affairs & compliance bei Upstream – next level mobility Gmbh, einem Unternehmen der Wiener Stadtwerke. Von August 2019 bis April 2021 war sie als juristische Referentin im Büro von Stadträtin Ulli Sima tätig. Seit April 2021 leitete Michelle Krumpschmid die Abteilung interimistisch, nunmehr nach beendeter Ausschreibung wird sie mit heutigem Tag fix bestellt. (Schluss)

