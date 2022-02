FPÖ - Seidl: Abschlussrechnung des KH Nords lässt immer noch Fragen offen

Mehrkosten müssen weiterhin die Wienerinnen und Wiener tragen

Wien (OTS) - Echte Kostenwahrheit über Gesamtsumme des Baus des KH Nords, jetzt Klinik Floridsdorf, vermisst der freiheitliche Gesundheitssprecher LAbg. Wolfgang Seidl immer noch. „Zwar wurde bei der heutigen Pressekonferenz eingeräumt, dass es zu Mehrkosten gekommen sei, jedoch wurden diese in erster Linie auf Indexanpassungen geschoben. Weder Fehlplanungen noch Fehlmanagement wurden eingeräumt, der kritische Bericht des Rechnungshofes wurde einfach vom Tisch gewischt. Dafür, dass sich Gesundheitsstadtrat Hacker so viel Zeit für die Präsentation der Kosten gelassen hat, ist die Auskunft mehr als mau. Absurditäten beim Bau, wie etwa der gezogene Energiering, mussten bezahlt werden, das hat das Gesundheitsmanagement der Stadt Wien einfach in Kauf genommen. Das ist ein verantwortungsloser Umgang mit Steuergeld!“

Seidl erinnert abschließend daran, dass durch die Unfähigkeit der Stadt Wien als Bauherr die ursprünglich veranschlagten Kosten von 825 Millionen Euro auf 1,4 Milliarden angestiegen sind. „Die einfach mit Anpassungen und Indexierung zu argumentieren ist eine Unverfrohrenheit sondergleichen“, sagt Seidl abschließend.

