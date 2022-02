„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Michael Häupl und Kabarettistin Malarina am 8. Februar in ORF 1

Außerdem: Neue Folge „Pratersterne“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Spritzwein für alle und Serbisch für Anfänger: Die 526. Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 8. Februar 2022, um 22.00 Uhr in ORF 1 verspricht Gags, Gags, Gags und großartige Gäste! Stermann und Grissemann begrüßen Polit-Urgestein Michael Häupl und die Kabarett-Newcomerin Malarina im Studio. Michael Häupl hat seine Autobiografie „Freundschaft“ im Gepäck und Malarina spricht über ihr erstes Soloprogramm „Serben sterben langsam“. Danach gehen um 23.00 Uhr die „Pratersterne“ am „DIE.NACHT“-Himmel auf: Host Hosea Ratschiller lädt in der zweiten neuen Folge wieder aktuelle und zukünftige Stars der Kleinkunstszene ein: Gunkl, Manuel Thalhammer, Malarina und Fuzzman sind auf der Stand-up-Bühne im Fluc am Wiener Praterstern zu sehen. Und zum Abschluss heißt es um 23.40 Uhr beim Dacapo „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Bei Stermann, Grissemann und den üblichen Verdächtigen Maschek und Russkaja ist dieses Mal Wiens Ex-Bürgermeister Michael Häupl zu Gast. Bei seinem letzten Besuch sorgte er für den größten Applaus der Sendungsgeschichte. Häupl hat seine Autobiografie „Freundschaft“ im Gepäck, spricht über seine Politkarriere und den Kultfaktor des Wiener Bürgermeisteramts.

Um die österreichisch-serbische Freundschaft geht es wiederum dem zweiten Gast, der Kabarettistin Malarina. Sie arbeitet in ihrem preisgekrönten ersten Soloprogramm „Serben sterben langsam“ die politische Vergangenheit von Sarajewo bis Ibiza auf und ist dabei um keinen Gag verlegen. Wo die Grenze zwischen der Kunstfigur Malarina und der Privatperson Marina Lacković verläuft und wie sich der plötzliche Erfolg als Newcomerin in der österreichischen Kabarettszene anfühlt, erzählt sie Stermann und Grissemann im Talk.

Neue Folgen: „Pratersterne“ mit Gunkl, Manuel Thalhammer, Malarina und Fuzzman um 23.00 Uhr

Zu Folge 2 der neuen Staffel hat Gastgeber Hosea Ratschiller wieder eine bunte Schar an Kolleginnen und Kollegen ins Fluc eingeladen. Gunkl eröffnet den Abend mit interessanten Erkenntnissen: Ohrenhaare bei Männern legen die Vermutung nahe, dass es mit der Zeugungsfähigkeit nicht mehr weit her ist. Der junge Oberösterreicher Manuel Thalhammer hält zuerst ein Plädoyer für Küchenmaschinen und dem folgend seine erste Trauerrede. Malarina, eine Tirolerin mit serbischen Wurzeln, ist verzweifelt ob der politischen Lage in unserem Land und vermisst Ibiza-Popstar HC Strache. Popstar könnte Fuzzman auch sein. Will er aber nicht! Er beschließt den Abend mit dem wunderbaren Schlager „Ich träume vom Meer“.

