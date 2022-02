Ars Electronica und barockes Linz: Zweiter Einsatz für die neue „Soko“

Fortsetzung der ORF/ZDF-Krimiserie mit Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski

Wien (OTS) - Nach einem erfolgreichen Auftakt mit bis zu 900.000 Zuseherinnen und Zusehern startet die „Soko Linz“ nun in die Ermittlungen zum zweiten Fall: Nach einem betont düsteren Linz wird am Dienstag, dem 8. Februar 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 eine neue Facette der oberösterreichischen Hauptstadt zur Kulisse. Im Krimi „Wir kennen dich“ ist das Team um Katharina Stemberger (heute auch in ORF 2 in der „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ und am 10. Februar zu Gast bei Barbara „Stöckl“) und Daniel Gawlowski rund um die Ars Electronica im Einsatz und sieht sich am barocken Hauptplatz der Stadt mit einer mysteriösen Installation konfrontiert.

Wir kennen dich (Dienstag, 8. Februar 2022, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill, Damyan Andreev, Paula Hainberger und Miriam Hie; Regie: Markus Engel

Ein Kunstprojekt, das die öffentliche Überwachung zum Thema hat, sorgt in Linz für Aussehen. Erst recht, als der Künstler Ali Houzat ermordet wird. Das „Soko“-Team untersucht den Kurator Christoph Mally (Omar El-Saeidi), aber auch die Programmiererin Inga Feta (Marie Hacke), die nicht nur ein Arbeitsverhältnis mit Ali hatte. Im Laufe der Ermittlungen wird klar: Der Mörder wird ein zweites Mal zuschlagen. Unterdessen wird Ben außerdem von Emilia (Paula Hainberger) auf Trab gehalten, ein ernstes Vater-Tochter-Gespräch steht an …

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

Die „Soko Linz“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

„Soko Linz“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Alle Folgen des neuen Serienhighlights „Soko Linz“ gibt es bereits auf Flimmit (flimmit.at) zum Streamen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at