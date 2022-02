Wiener Gesundheitspreis 2022: „Gesundheit und Sport/Bewegung“ – JETZT einreichen!

Stadtrat Peter Hacker und Wiener Gesundheitsförderung geben Startschuss zum Mitmachen

Wien (OTS) - Auf die Plätze, fertig, einreichen! Beim Wiener Gesundheitspreis geht es heuer bewegt und sportlich zu. Denn der Preis, vergeben von der Wiener Gesundheitsförderung, steht 2022 im Zeichen des Jahresschwerpunkts „Gesundheit und Sport/Bewegung“. „Gerade jetzt, und ganz besonders in Zeiten der Pandemie, setzen viele engagierte Menschen Projekte und Initiativen um, damit die Wienerinnen und Wiener gesund bleiben und sich wohlfühlen – ob im Grätzel ums Eck, im Kindergarten oder in einer Einrichtung für Seniorinnen und Senioren. Mit dem Wiener Gesundheitspreis wollen wir diese außergewöhnlichen Ideen vorstellen und den Menschen dahinter Danke sagen“, erklärt Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport. Der Jahressschwerpunkt Gesundheit und Sport bzw. Bewegung war ursprünglich bereits für 2020 geplant, „doch dann kam Corona und stellte die Welt – und damit auch den Wiener Gesundheitspreis – auf den Kopf. Nun wollen wir diesem Schwerpunkt eine zweite Chance geben“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung.

Bis 31. März 2022 in drei Kategorien und für Medienpreis einreichen

Einreichungen zum Wiener Gesundheitspreis sind ab sofort bis 31. März 2022 in den bewährten Kategorien „Gesund in Grätzel und Bezirk“ und „Gesund in Einrichtungen/Organisationen“ sowie zum Jahresschwerpunkt „Gesundheit und Sport/Bewegung“ möglich. Zum Jahresschwerpunkt werden zusätzlich drei Medienpreise für herausragende journalistische Beiträge vergeben.

Sport und Bewegung bieten viele Potenziale, Chancen, aber auch Herausforderungen für die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener. Welche das sind, sollen innovative Projekte mit dem Fokus auf Gesundheit und Sport bzw. Bewegung beim Wiener Gesundheitspreis 2022 zeigen. Alle wichtigen Informationen, die für eine Einreichung von Projekten und journalistischen Beiträgen zu beachten sind, sowie die Unterlagen für die Einreichung sind online unter www.wig.or.at abrufbar. Verliehen wird der Wiener Gesundheitspreis am 19. September 2022 im Rahmen der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz im Wiener Rathaus.

