Wienerberger setzt sein ambitioniertes Biodiversitätsprogramm um

Der Verlust der Artenvielfalt in den vergangenen 40 Jahren ist so groß wie nie zuvor. Als international führender Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturlösungen haben wir den Anspruch, nicht nur nachhaltige Produkte herzustellen, sondern dabei die Umwelt auch bestmöglich zu schützen und Wachstum nachhaltig zu gestalten. All unsere unternehmerischen Tätigkeiten stehen daher im Einklang mit unseren ESG-Kriterien. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Biodiversitätsprogramm, einer wesentlichen Säule im Rahmen des Wienerberger Nachhaltigkeitsprogramms 2023, einen aktiven Beitrag dazu leisten und dafür sorgen, dass künftige Generationen die gleichen Chancen haben wie wir heute. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG

Wien (OTS) -

Biodiversität als wesentliche Säule im Wienerberger Nachhaltigkeitsprogramm definiert

Biodiversitäts-Maßnahmenkatalog in Zusammenarbeit mit externen Experten entwickelt



Als weltweiter Innovationsführer ist sich Wienerberger seiner globalen Verantwortung bewusst und trifft unternehmerische Entscheidungen im Einklang mit den ambitionierten Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens. Im Rahmen des mit dem ASRA-Award 2021 ausgezeichneten Nachhaltigkeitsprogramms 2023 übernimmt die Wienerberger Gruppe Verantwortung für Mensch und Natur und leistet durch die Einhaltung der ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) einen Beitrag zu einem gesunden, globalen Ökosystem und unterstützt gleichzeitig den European Green Deal 2050 für eine bessere Zukunft. Ganz im Sinne dieses wertschaffenden Wachstumskurses hat Wienerberger nun das Engagement im Bereich Biodiversität auf die nächste Stufe gehoben und einen eigenen Biodiversitäts-Maßnahmenkatalog entwickelt.



Bis 2023 werden an den mehr als 200 Wienerberger Produktionsstandorten Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität umgesetzt. Der in Zusammenarbeit mit externen Experten entwickelte Maßnahmenkatalog bildet die Grundlage, um an allen Wienerberger Produktions- und Bürostandorten weltweit individuelle, an den Standort angepasste Biodiversitäts-Aktionspläne zu implementieren – erste Niederlassungen wie Wiener Neudorf beginnen bereits mit der Umsetzung. Diese dienen dazu, die Flächennutzung sowohl im ländlichen als auch im städtischen Bereich zu optimieren, den Verlust an biologischer Vielfalt zu bekämpfen und einen Beitrag zur Wiederherstellung von Ökosystemen zu leisten. Basierend auf sechs bereits erfolgreich umgesetzten Pilotprojekten im Jahr 2021 werden 2022 50 Biodiversitäts-Aktionspläne erstellt und im Folgejahr rund 150 weitere.

Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: " Der Verlust der Artenvielfalt in den vergangenen 40 Jahren ist so groß wie nie zuvor. Als international führender Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturlösungen haben wir den Anspruch, nicht nur nachhaltige Produkte herzustellen, sondern dabei die Umwelt auch bestmöglich zu schützen und Wachstum nachhaltig zu gestalten. All unsere unternehmerischen Tätigkeiten stehen daher im Einklang mit unseren ESG-Kriterien. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Biodiversitätsprogramm, einer wesentlichen Säule im Rahmen des Wienerberger Nachhaltigkeitsprogramms 2023, einen aktiven Beitrag dazu leisten und dafür sorgen, dass künftige Generationen die gleichen Chancen haben wie wir heute."

Schon bisher engagiert sich Wienerberger aktiv für Biodiversität und den Erhalt der Natur. Zu den Best-Practice-Beispielen zählen etwa Bienenstöcke für 80.000 Bienen auf dem Dach des Wienerberger Headquarters in Wien sowie Renaturierungsprojekte in aufgelassenen Tongruben. Mit dem neuen Maßnahmenkatalog hebt Wienerberger das Thema Biodiversität nun aber auf ein neues Level, um wissenschaftlich fundiert und für jede Niederlassung individuell konfigurierbar das maximale Potenzial auszuschöpfen. Die Erstellung und Umsetzung der Biodiversitäts-Aktionspläne orientiert sich an vier Handlungsfeldern, u. a. Vegetation sowie Wasser- und Bodenmanagement. Empfohlene Maßnahmen sind unter anderem Fassadenbegrünungen zur Temperaturregulierung, Waldstreifen zur Wasserspeicherung und Ansiedlung von Vögeln, Fledermäusen und Insekten oder Teiche für Amphibien, Reptilien und Schmetterlingen, aber auch die Kooperation mit lokalen Naturschutzorganisationen oder der Einsatz von wasserdurchlässigen Pflastersteinen an den Standorten gehören dazu.



Bei der Umsetzung der Pläne werden auch die Mitarbeiter einbezogen, um das Bewusstsein für den hohen Stellenwert von intakter Biodiversität weiter zu schärfen. Zusätzlich wird das Biodiversitäts-Engagement bei Wienerberger durch die Bestellung eines Biodiversitäts-Botschafters für jeden Standort als neue Rolle verstärkt.



Das Wienerberger Biodiversitätsprogramm liefert eine umfangreiche Darstellung der geplanten Maßnahmen und kann hier eingesehen werden: https://www.wienerberger.com/de/nachhaltigkeit.html



Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2020 einen Umsatz von 3,4 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 566 Mio. €.



Rückfragen & Kontakt:

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak @ wienerberger.com



Mark von Loon, Senior Vice President Corporate Sustainability & Innovation Wienerberger AG

t +31 612476631 | mark.van.loon @ wienerberger.com