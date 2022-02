Formel-1-Saison 2022: GP-Übertragungsfahrplan im ORF steht fest

ORF 1 eröffnet WM am 20. März in Bahrain

Wien (OTS) - Was war das für eine Formel-1-Saison 2021! Bis zu 1,313 Millionen Motorsport-Fans sahen das WM-Finale mit der wahrscheinlich spannendsten WM-Entscheidung der F1-Geschichte live im ORF, im Schnitt 702.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 39 Prozent Marktanteil ließen sich die insgesamt elf ORF-Live-Rennen nicht entgehen. Und das Duell Verstappen – Hamilton geht auch 2022 weiter. ORF und ServusTV teilen sich seit vergangenem Jahr die Österreich-Rechte an der Formel 1. Bis einschließlich 2023 wird jeweils die Hälfte der Rennen pro Saison in ServusTV und im ORF live zu sehen sein, den Großen Preis von Österreich übertragen beide Sender live, so auch 2022.

Nun steht die Einteilung der kommenden Saison fest: Die Formel-1-Saison 2022 startet am 20. März in Bahrain diesmal im ORF. Ein weiterer Höhepunkt wartet am 29. Mai mit dem GP von Monaco im ORF. Inklusive des Österreich-Grand-Prix am 10. Juli stehen insgesamt zwölf Live-GPs auf dem ORF-1-Programm – kommentiert von Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Für jene GPs abseits des Live-Kalenders öffnet der ORF mit seinem Expertenteam um Ernst Hausleitner, Alexander Wurz, Ferdinand Habsburg, Bianca Steiner, Corinna Kamper und Robert Lechner wieder das „Formel 1 Motorhome“, das in der Premieren-Saison 2021 im Schnitt 189.000 Motorsport-Fans in ORF 1 und mehr als 46.000 Fans auf @orfmotorhome via Instagram erreicht hat.

Die ORF-Live-Rennen 2022

20. März: Bahrain

10. April: Australien

22. Mai: Spanien

29. Mai: Monaco

16. Juni: Kanada

10. Juli: Österreich

31. Juli: Ungarn

4. September: Niederlande

11. September: Italien (Monza)

2. Oktober: Singapur

23. Oktober: USA (Austin)

13. November: Brasilien

Die ServusTV-Live-Rennen 2022

27. März: Saudi-Arabien

24. April: Italien (Imola)

8. Mai: USA (Miami)

12. Juni: Aserbaidschan

3. Juli: England

10. Juli: Österreich

24. Juli: Frankreich

28. August: Belgien

25. September: Russland

9. Oktober: Japan

30. Oktober: Mexiko

20. November: Abu Dhabi

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at