5. Bezirk: Peter Campa liest „Wien im Traum“ am 11.2.

Anmeldung per E-Mail erbeten: schreibtisch@readingroom.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) empfiehlt den Freundinnen und Freunden zeitgenössischer Literatur die Teilnahme an einem Leseabend mit Peter Campa am Freitag, 11. Februar. Die Veranstaltung findet im gemütlichen Vereinslokal statt, trägt den Titel „Wien im Traum“ und fängt um 19.00 Uhr an. Campa rezitiert eigene Texte, die im Zeichen der Wienerstadt stehen. Die Zuhörerschaft darf den bewährten Schriftsteller auf einer „Reise ins Reich der Träume“ und auf Wanderungen zum Zentralfriedhof und weiteren Orten begleiten. Wer bei der Lesung dabei sein mag, hat einen „Kultur-Beitrag“ (Vorschlag: 5 Euro) zu geben. Anmeldungen nimmt das „read!!ing room“-Vereinsteam ab sofort entgegen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher) bzw. E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

1995 ist Campas erster Roman „Auf der Reise“ erschienen. Wien spielt im Schaffen des 1954 geborenen Literaten eine besondere Rolle. Seine letzten Bücher „Der alte Hund“ (2017) sowie „Die fetten Jahre sind vorbei“ (2020) hat der Verlag „Sisyphus“ veröffentlicht. Beim kommenden Rezitationsabend gilt die „2G Regel“: Es sind entsprechende Nachweise (geimpft bzw. genesen) vorzuweisen sowie FFP2-Schutzmasken zu verwenden. Außerdem rät das ehrenamtlich agierende „read!!ing room“-Team den Gästen zu PCR-Testungen. Eine Präsentation des 2004 ins Leben gerufenen Kultur-Vereins ist im Internet nachlesbar: www.readingroom.at.

